Evangelho de hoje, 3ª feira,dia 09/05/23 (Jo 14 27-31a)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: 'Vou, mas voltarei a vós'. Se me amásseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou."

Reflexão - A paz de Jesus é real!

A paz que Jesus nos deixou não é medida pela falta de dificuldades nem tampouco pela carência de tribulações. Assim, pois, Ele falou: “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; mas não a dou como o mundo”! O mundo nos acena com uma paz que se baseia na fartura de coisas materiais e que tudo prospere sem atropelos e contratempos. Jesus, porém, nos esclarece que a verdadeira paz é vivenciada justamente no meio da desarrumação do mundo e dos desafios, dificuldades e tribulações. Ele não nos garante uma vida sem problemas, mas nos acena com a paz no meio dos problemas da nossa vida, pois, a paz que Ele veio nos dar é real e não apenas paz de palavras vazias. A paz que o mundo prega é uma paz que se conhece apenas por meio de slogans, de frases feitas e discursos vazios dos políticos, mas, que nem sempre acontece. Jesus também nunca enganou a seus discípulos e sempre lhes dava uma mensagem de otimismo e de esperança quando dizia: “Se me amásseis ficaríeis alegres porque vou para o Pai.” “Vou, mas voltarei a vós.” Precisamos, pois, ter confiança de que a Palavra de Jesus tem força e irá acontecer em nós e agir por meio de nós. Aprendendo com Jesus nós transmitiremos palavras verdadeiras de conforto e de paz para as pessoas com as quais nos encontrarmos, como uma expressão do que o nosso coração deseja. Nunca poderemos, em Nome de Jesus, enganar os nossos irmãos e fingir que estamos lhes desejando paz quando no nosso coração ruminamos o ódio. Se, porém, cultivarmos dentro de nós sentimentos verdadeiros, também conseguiremos levar esperança para o nosso próximo e faremos com que a paz de Jesus, que é real, aconteça na sua vida. – Você se considera um promotor da paz? – Você tem paz no seu coração? – Quando passa por situações difíceis você consegue transmitir paz ou o desespero? – A paz que você deseja ao irmão na missa, é de coração ou somente para cumprir o ritual?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO