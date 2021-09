Dia do Cliente 2021: promoções vão de descontos até massagem grátis

Shopping Benfica

Para a data, o Shopping preparou uma programação gratuita com avaliação nutricional, aferição de pressão e glicemia, além de massagem de liberação miofascial. O Benfica também fará a distribuição de brindes, bem como prêmios para brincadeira de Jogo da Memória.

Para participar, o cliente apresenta a nota fiscal de compras acima de R$ 100 em qualquer loja do estabelecimento comercial. Caso acerte três cores iguais no painel, ganhará um prêmio.

Lojas do shopping também disponibilizam promoções especiais durante a semana, como serviços de lavanderia e smartphones.

Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Para o Dia do Cliente, as plataformas de vendas, RioMar Online, dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy disponibilizam seleção de ofertas e produtos disponíveis para as compras pela internet.

Além disso, nas redes sociais dos empreendimentos (@riomarfortaleza e @riomarkennedy) serão divulgadas as ações que as lojas prepararam para a data. Nesta quarta, será possível comprar armações de óculos com até 50% de desconto e realizar troca de óleo de veículos com preço 15% menor.

Invictus Idiomas

Com quatro unidades espalhadas por Fortaleza, a Invictus Idiomas vai conceder, até o dia 19 de setembro, 50% de desconto para novas matrículas, saindo pelo valor de R$ 99.

As unidades estão localizadas nos bairros Bezerra de Menezes, Aldeota, Cidades dos Funcionários e Bairro de Fátima com cursos de Inglês, Francês e Espanhol.

Adorágua

Já a Adorágua vai bonificar os clientes com um garrafão. Caso o consumidor só tenha o garrafão de um concorrente, o recipiente da Adorágua vai ser sem custo. Para isso, basta entrar em contato com a marca de água mineral que será indicado um mercado para atender a pessoa. Assim, só terá o custo da água. Contato: (85) 99114.2132

Americanas

A Americanas realiza a Semana do Cliente com descontos de até 60% e frete grátis para compras realizadas no aplicativo. As ofertas são válidas até o dia 19 de setembro.

Entre os itens com valor promocional, tem televisão de 50 polegadas por R$ 2,7 mil; e smartphones com mais de 30% de desconto. Há ainda notebooks, eletrodomésticos e artigos de beleza na promoção.

Mercado Livre

No Mercado Livre, até o dia 19 de setembro, os clientes podem ter desconto de R$ 200 em compras acima de R$ 1.999, R$ 100 nas acima de R$ 999 e R$ 30 para as acima de R$ 279. O benefício é concedido mediante cupons que são limitados a um por CPF.

As condições também oferecem até 40% de desconto na compra de smartphones, até 70% em produtos internacionais e artigos de moda.

Nesta quarta, às 19h, será realizada uma live com transmissão pelo YouTube com ofertas relâmpago, além de descontos e cupons exclusivos.

