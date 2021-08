Lojas e restaurantes dão descontos e brindes para quem estiver vacinado; veja lista

Os vacinados com pelo menos uma dose de imunizante contra a Covid-19 podem ter alguns benefícios em restaurantes, lojas de roupas e até de eletroeletrônicos.

A Ibyte, loja especializada em tecnologia, está presenteando os vacinados com brindes.

Já T-Shirt In Box está oferecendo cashback de 50% para quem apresentar o cartão de vacinação.

Veja a lista completa:

Ibyte

Na Ibyte, quem apresentar nas lojas o cartão da vacina com uma ou duas doses tomadas com documento com foto ganha um brinde: grips GT e tags para celular.

A promoção vale até quando durarem os estoques.

Mais informações:

@lojaibyte

Cervejaria Turatti

Para incentivar a vacinação contra a Covid-19, a Cervejaria Turatti lançou no fim de julho campanha oferecendo um chope de 300ml para cada comprovante de vacina recebida.

A ação acontece semanalmente, toda segunda-feira.

Mais informações:

@cervejariaturatti

Estaleiro do Gaúcho

Também com o objetivo de incentivar a vacinação, o Estaleiro do Gaúcho oferece 10% de desconto na conta do restaurante para quem tomou as duas doses e 5% de desconto para quem tomou uma dose.

Mais informações:

@estaleirodogaucho

Owl Beer Pub

O Owl Beer Pub também oferece um chope de graça para quem tomou a primeira ou segunda dose da vacina. A promoção vale até o fim deste mês.

Mais informações:

@owlbeerpub

Cafofo Bar

Ao apresentar o cartão de vacinação contra a Covid-19, o consumidor ganha ma capirinha no Cafofo Bar. A campanha vai até o fim da vacinação dos maiores de 18 anos.

Mais informações:

@cafofobarfortaleza

Vestuário

T-Shirt In Box

Percebendo a resistência de algumas pessoas em relação à vacina, a T-Shirt In Box resolveu fazer lives nas redes da marca e criou a promoção com cashback de 50% para quem levar a carteira de vacinação.

"Ficamos muito felizes em ver as pessoas usando a promoção para comprar as camisetas da vacina", disse Rhasnny Roque, diretora criativa da marca. "Mesmo assim há pessoas que torcem a cabeça, que não acreditam na vacina. É uma pena", lamenta.

A promoção deve durar até quando todas as pessoas forem vacinadas, de acordo com a marca.

Mais informações:

@tshirtinbox

