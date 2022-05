Dia dos Namorados: Ações dão um ano de gasolina grátis e outros prêmios

Algumas semanas após o Dia das Mães, os shoppings de Fortaleza já entram no clima de romance para o Dia dos Namorados. Este ano, as campanhas dos empreendimentos oferecem de caixas de chocolate a um ano de gasolina e viagens internacionais como prêmios.

Shopping Parangaba

O Shopping Parangaba dará início à campanha na próxima quinta-feria (2/6) e os clientes poderão trocar notas de compra por chocolates da Cacau Show.

Para participar, o consumidor precisa realizar compras de, no mínimo, R$ 250,00 no shopping e trocar por um Cubo Amor 145g (bombons de chocolate ao leite, com recheio de brigadeiro).

A loja de trocas fica localizada no piso L1, próximo à Ibyte. Apesar dos valores dos cupons serem cumulativos, a troca só será permitida a um brinde por CPF. A promoção é válida até o próximo dia 12 ou enquanto durar o estoque.

RioMar

Os shoppings do Grupo JCPM na Capital sortearão viagens para países da América do Sul para clientes do RioMar Fortaleza e um ano de cinema grátis no RioMar Kennedy.

Cinco casais serão sorteados para viajar para Argentina, Colômbia, Peru, Chile e Uruguai. Os cinco clientes sorteados terão direito a um acompanhante, translado (aéreo) e cinco diárias em cada destino.

Para participar, basta reunir R$100,00 em compras nas lojas físicas ou RioMar Fortaleza Online, no período de 1º a 12 de junho, e ir até o posto de trocas localizado na Praça de Eventos do Piso L1. O sorteio será na segunda-feira, 13 de junho, às 19h30, transmitido pelas redes sociais do shopping.

Já os cinco ganhadores do sorteio do RioMar Kennedy terão direito a um par de ingressos por semana durante um ano. Nesse caso, os cupons podem ser trocados a cada R$ 100 em compras. As compras realizadas no RioMar Kennedy Online valem cupons em dobro. O posto de trocas está localizado no Piso L2 e o sorteio acontecerá no dia 15 de junho.

Benfica

A promoção do Shopping Benfica irá presentear o vencedor da campanha com um ano de combustível grátis. A cada R$ 100 em compras no empreendimento, o cliente recebe um cupom para concorrer. As compras de R$ 100 realizadas de sexta a domingo dão direito a cupom em dobro.

A promoção acontece de 26 de maio a 19 de junho. Já o sorteio será realizado no dia 20 de junho. Para participar, o cliente deve apresentar as notas fiscais e efetuar o cadastro no estande da promoção, localizado no Piso Térreo, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h30 às 22h.

Ancar Ivanhoe

Já os shoppings do grupo Ancar Ivanhoe no Ceará irá dar R$ 31 mil em vales-compra para 13 ganhadores na campanha de Dia dos Namorados. Os consumidores podem receber um número para concorrer ao sorteio a cada R$ 200 em compras.

A promoção prevê:

4 vales de R$ 3.500 no North Shopping Fortaleza

2 vales de R$ 3.500 no North Shopping Jóquei

2 vales de R$ 2.500 no North Shopping Maracanaú

5 vales de R$ 1 mil no Via Sul Shopping

Para participar, o cliente deve cadastrar no aplicativo do shopping as notas das compras realizadas no período da promoção. Após o cadastramento, o cliente recebe um número da sorte para participar do sorteio.

Compras de segunda a quinta-feira que tenham o cadastro realizado no mesmo período, geram números em dobro.

Esta lista de promoções dos shoppings de Fortaleza está em atualização.

