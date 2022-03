Como parte de seu plano de expansão pelo Nordeste, a Lindt, marca suíça de chocolates premium, chega a Fortaleza. A empresa inaugura hoje (24) sua primeira loja na capital cearense, no Shopping Rio Mar.

Fundada no Século XIX, em Berna, estreou no Nordeste no ano passado, em Salvador e Recife. A loja de Fortaleza é a 59ª da companhia no Brasil. A Lindt não revelou o valor do investimento.

