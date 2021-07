De olho no Pix Offline, Banco Central planeja novo cartão físico

O Banco Central planeja a criação de um cartão para auxiliar na implementação do Pix Offline, afirmou o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, nesta quarta-feira (30) em evento promovido pelo escritório de advocacia Mattos Filho.

Atualmente, o usuário precisa estar conectado à internet para conseguir realizar pagamentos ou transferências pela modalidade.

Segundo Campos Neto, o cartão Pix funcionaria como uma espécie de cartão pré-pago: o consumidor conseguiria transferir recursos para ele enquanto estivesse online e usar o cartão normalmente no mundo offline.

Roberto Campos Neto Presidente do Banco Central "Em algum momento teremos o cartão Pix. Você aproxima o celular e transfere [o dinheiro]. Você vai poder usar o cartão no mundo offline e quando voltar para o mundo online, você se conecta e pode transferir o seu saldo de volta. Em breve vamos oferecer esse produto também"

De acordo com o cronograma do Banco Central, o Pix Offline deve ser implementado ainda no quarto trimestre deste ano, junto com o Pix por aproximação e o mecanismo especial de devolução -planejado pelo BC como uma maneira de aumentar a rastreabilidade e reprimir fraudadores.

Antes, no terceiro trimestre, a autarquia ainda planeja implementar o Pix Saque e o Pix Troco -que envolvem a possibilidade de sacar ou receber como troco das empresas de varejo o papel moeda- e o Agendamento Pix.

Bancos pedem adiamento do Pix Saque e Pix Troco

Os bancos querem adiar a implementação do Pix Saque e do Pix Troco. O pedido foi feito pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) por meio de uma consulta pública implementada pelo Banco Central para tratar sobre o tema.

Em relatório enviado à consulta pública do BC, a federação pediu que o prazo final para a implementação do Pix Saque passasse para fevereiro de 2022. Também solicitou o adiamento do Pix Troco por um prazo indefinido.

Segundo o cronograma do Banco Central, a previsão é que os produtos estejam completamente implementados no terceiro trimestre deste ano.

"Temos uma agenda regulatória muito intensa neste ano, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e, às vezes, até no mesmo ambiente dentro dos bancos", afirmou o diretor-executivo de inovação, produtos e serviços bancários da Febraban, Leandro Vilain.

Ele afirmou, ainda, que o adiamento da implementação dessas duas funcionalidades não afetaria o restante do cronograma do BC. "A gente vai ter que dar um jeito", disse.

Alteração nas medidas de funcionamento do Pix

A Febraban também pediu uma série de alterações nas medidas sugeridas pelo Banco Central. Dentre os pedidos, que inicialmente apenas estabelecimentos comerciais atuem como agentes de saque.

O BC havia definido que agentes de saque poderiam ser estabelecimentos comerciais ou outra espécie de entidade que viesse a estabelecer uma relação contratual com o participante do Pix para a prestação desses serviços.

"A sugestão [...] visa simplificar a implementação da funcionalidade, aproveitando maior semelhança na estrutura de custos e a capilaridade dos estabelecimentos. A inclusão de 'outra espécie de entidade' tornará o processo de implementação mais complexo e moroso e poderá trazer dificuldades para a definição da própria tarifa de intercâmbio reverso", afirmou a Febraban em nota.

A federação também afirmou que a disponibilização do Pix Saque em outros canais, de outra espécie de entidade diversa do estabelecimento comercial -inclusive terminais de atendimento-, envolve desafios para a implantação e não considera os custos de distribuição de numerário e de manutenção desses terminais.

"Estabelecimentos comerciais e terminais de autoatendimento possuem processos e dinâmicas diferenciados, não sendo cabível tratá-los igualmente como agentes de saque", disse em nota.