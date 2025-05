Data center da Casa dos Ventos obtém parecer favorável para primeira fase do projeto

A Casa dos Ventos obteve o parecer favorável do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para o acesso de 300 MW para a primeira fase do seu projeto de data center, localizado no Porto do Pecém, no Ceará. A informação foi confirmada pela empresa na tarde desta sexta-feira (30).

Também foi aprovada a habilitação nas Normas Brasileiras de Serviços (NBSs) pelo Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação (CZPE), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A classificação é essencial para regulamentar e caracterizar legalmente a prestação de serviços de armazenagem, processamento e tráfego de dados com fins exclusivamente de exportação.

"A autorização é mais um marco que visa garantir a posição do Ceará como um potencial hub mundial de grandes projetos de processamento de dados", afirmou em comunicado a empresa.

O ONS emitiu nesta semana pareceres de acesso favoráveis para a implantação de dois projetos que juntos formam um data center de propriedade da Casa dos Ventos.

As duas aprovações são referentes a projetos que serão instalados no Complexo do Pecém. O primeiro deles é um data center com conexão prevista em janeiro de 2027, na Subestação Pecém II 230 kV.

O segundo projeto, com conexão na futura SE Pecém III 500 kV, foi aprovado com condicionantes, ou seja, sua efetiva conexão depende da implantação de um conjunto de obras de transmissão.