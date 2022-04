Curso de Psicologia investe em atividades práticas para alinhar alunos com o mercado

Campo profissional voltado para trabalhar a subjetividade e questões psicossociais dos indivíduos na sociedade, a Psicologia engloba oportunidades de atuação que passam por diferentes setores. No processo de construção de aprendizado no período de graduação, o incentivo às atividades práticas é fundamental tanto para apresentar as possibilidades para os alunos, quanto para alinhar os futuros psicólogos com as demandas do mercado.

De acordo com Anna Karynne Melo, coordenadora do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza (Unifor), um dos principais diferenciais da instituição é a infraestrutura dos laboratórios e as oportunidades de estágio promovidas pela universidade. Um dos exemplos de espaços disponíveis é a Testoteca, que disponibiliza para os alunos de graduação e pós-graduação em Psicologia mais de 100 testes para serem utilizados durante o processo de aprendizado.

Além das práticas dentro das imediações da Unifor, a instituição também permite que os estudantes levem os materiais de estudo para casa, como forma de ampliar as oportunidades de aprendizado. O contato dos estudantes com a Testoteca começa a partir do 6º semestre do curso, período no qual há maior foco nas disciplinas de avaliação tecnológica.

Neste ano, assim como em outros cursos da área de Saúde da Unifor, o curso de Psicologia passou pelo processo de renovação da matriz curricular. Dessa forma, as disciplinas receberam uma maior carga horária de atividades práticas, além de terem sido alinhadas com temas das diretrizes nacionais.

“A prática é inserida desde o primeiro semestre, preparando o aluno nas habilidades e competências para a sua formação de forma processual e com acompanhamento dos professores. Cada semestre o aluno tem os estágios básicos que fazem articulação com as disciplinas teóricas e colocam ele em contato com a prática e o mercado de trabalho”, explica Anna Karynne Melo.

Segundo a coordenadora, os mercados de atuação para os formados são: gestão e saúde do trabalhador, clínica e intervenção em saúde, psicologia educativa e social. Espaços como hospitais, colégios, empresas, organizações, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são exemplos de locais nos quais os psicólogos podem atuar.

Na reta final do curso, no 8º, 9º e 10º semestre, os alunos têm a oportunidade de escolherem duas das três ênfases do curso para realizarem disciplinas e práticas mais específicas com os objetivos pessoais de cada um. As ênfases são: Processos em Gestão e saúde do trabalhador; Processos clínicos e intervenção em saúde e Processos educativo e social.

Mercados de atuação dos psicólogos

Psicologia clínica e de saúde

Promove a saúde por meio de intervenções terapêuticas, de forma com que o sujeito lide, de maneira mais saudável, com os próprios sofrimentos mentais e subjetivos. Exemplos: consultórios, acompanhamento terapêutico, instituições de saúde mental.

Psicologia educacional

Tem atuação em ambientes escolares ou ligados à educação, com trabalhos junto a professores, alunos e outros funcionários. Promove ações educativas e sociais para contribuir com a saúde e o desenvolvimento da aprendizagem. Exemplos: psicopedagogia, orientação profissional, transtornos de aprendizado.

Psicologia da gestão e saúde do trabalhador

Atua na promoção da saúde mental dos trabalhadores em ambientes corporativos, por meio de ações que promovem a qualidade de vida dos funcionários. Exemplos: pesquisas de clima, cultura e satisfação no trabalho; recrutamento e seleção de candidatos; treinamento e desenvolvimento pessoal.

Psicologia jurídica

Aplica conhecimentos da Psicologia no campo jurídico, atuando no desenvolvimento e execução de políticas ligadas aos Direitos Humanos, como também na elaboração de laudos que serão analisados em processos. Exemplos: atestar a condição mental do réu, laudos, pareceres e perícias.

Psicologia do esporte

Auxilia atletas, times, técnicos e comissões a alcançarem altos níveis de rendimento mental, como forma de melhorar a performance. Exemplos: identificar o perfil do atleta e definir condutas esportivas.

Psicologia hospitalar

Promoção de saúde mental no ambiente hospitalar, atendendo pacientes e familiares que tiveram a saúde mental afetada por uma situação de doença. Exemplos: ambulatórios, enfermarias e UTIs; preparação psicológica antes de procedimentos médicos.

Psicologia ambiental

Realiza análise de indivíduos e como ele se relaciona com os ambientes físico e social nos quais está inserido, considerando como cada fator influencia e é influenciado pelos demais. Exemplos: pesquisas sobre tragédias naturais e humanas; estudos sobre ambientes urbanos e naturais.

Neuropsicologia

Área dedicada a compreender como o comportamento do indivíduo é influenciado pelas funções cerebrais e pelo sistema nervoso como um todo. Exemplos: dificuldade de aprendizagem, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista.

Psicologia social e comunitária

Atua na promoção de saúde de forma coletiva, se dedicando às comunidades vulneráveis para buscar justiça social e cidadania. Exemplos: elaboração de políticas públicas, ONGs e entidades com foco no bem-estar social.

