Cresce Ceará ocorre nesta quarta (3) com debate sobre desafios do comércio exterior

Na próxima quarta-feira (3), a 2ª edição do Cresce Ceará discutirá o cenário do comércio exterior no estado, no BS Design Corporate Towers, a partir das 8h. O evento é uma realização do Diário do Nordeste, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio deste link.

Com o tema “Comércio exterior – Desafios setoriais frente ao novo cenário econômico”, o evento irá reunir especialistas, lideranças empresariais e representantes do setor público. A proposta é somar visões e identificar rotas capazes de elevar a participação do estado no comércio global.

A programação contará com dois painéis: ‘Desafios reais do comércio exterior: experiências e soluções de quem faz’ e ‘Agro do Ceará no mapa global: diversificar para crescer’.

Em 2025, o cenário do comércio global passou por diversas mudanças. Em destaque, estão as restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos a diversos países. Um dos principais estados exportadores do Brasil, o Ceará também foi afetado pelas sanções.

Mediador do painel Agro do Ceará, o colunista do Diário do Nordeste, Egídio Serpa, reforça a relevância do evento. “O agro cearense, que há 30 anos nem constava nas estatísticas, é hoje a área da economia estadual que mais cresce, graças ao investimento privado em novas tecnologias, as quais permitem produzir mais com menos água e menos terra, tornando-a sustentável. O Ceará é o maior produtor e exportador mundial de melão, o maior produtor nacional de camarão e sua horticultura avança na tecnologia da cultura protegida. E seu futuro promete muito mais."

Confira a programação completa.

Desafios reais do comércio exterior: experiências e soluções de quem faz

Carlos Alberto Nunes

Diretor comercial da Tecer Terminais

Paulo Henrique Sampaio Nobre

CEO da Vonixx

Bruno Bastos

Cofundador e Diretor de produtos da GoCase

Karina Frota

Presidente do Conselho de Relações Internacionais da FIEC e gerente do CIN

Agro do Ceará no mapa global: diversificar para crescer

Cristiano Maia

Exportador e maior criador de camarão do país

Luiz Roberto Barcelos

Fundador da Agrícola Famosa e consultor de empresas

Amílcar Silveira

Presidente da Faec

André Magalhães

Diretor comercial do Complexo do Pecém

Representante do BNB

Serviço

Cresce Ceará

Data: 03 de dezembro

Horário: 8h às 12h

Local: BS Design Corporate Towers (Av. Des. Moreira, 1300 - Aldeota)

Inscrições gratuitas