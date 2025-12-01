Cresce Ceará ocorre nesta quarta (3) com debate sobre desafios do comércio exterior
Evento é gratuito e contará com dois painéis com especialistas do mercado e representantes do setor público
Na próxima quarta-feira (3), a 2ª edição do Cresce Ceará discutirá o cenário do comércio exterior no estado, no BS Design Corporate Towers, a partir das 8h. O evento é uma realização do Diário do Nordeste, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio deste link.
Com o tema “Comércio exterior – Desafios setoriais frente ao novo cenário econômico”, o evento irá reunir especialistas, lideranças empresariais e representantes do setor público. A proposta é somar visões e identificar rotas capazes de elevar a participação do estado no comércio global.
A programação contará com dois painéis: ‘Desafios reais do comércio exterior: experiências e soluções de quem faz’ e ‘Agro do Ceará no mapa global: diversificar para crescer’.
Em 2025, o cenário do comércio global passou por diversas mudanças. Em destaque, estão as restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos a diversos países. Um dos principais estados exportadores do Brasil, o Ceará também foi afetado pelas sanções.
Mediador do painel Agro do Ceará, o colunista do Diário do Nordeste, Egídio Serpa, reforça a relevância do evento. “O agro cearense, que há 30 anos nem constava nas estatísticas, é hoje a área da economia estadual que mais cresce, graças ao investimento privado em novas tecnologias, as quais permitem produzir mais com menos água e menos terra, tornando-a sustentável. O Ceará é o maior produtor e exportador mundial de melão, o maior produtor nacional de camarão e sua horticultura avança na tecnologia da cultura protegida. E seu futuro promete muito mais."
Confira a programação completa.
Desafios reais do comércio exterior: experiências e soluções de quem faz
Carlos Alberto Nunes
Diretor comercial da Tecer Terminais
Paulo Henrique Sampaio Nobre
CEO da Vonixx
Bruno Bastos
Cofundador e Diretor de produtos da GoCase
Karina Frota
Presidente do Conselho de Relações Internacionais da FIEC e gerente do CIN
Agro do Ceará no mapa global: diversificar para crescer
Cristiano Maia
Exportador e maior criador de camarão do país
Luiz Roberto Barcelos
Fundador da Agrícola Famosa e consultor de empresas
Amílcar Silveira
Presidente da Faec
André Magalhães
Diretor comercial do Complexo do Pecém
Representante do BNB
Serviço
Cresce Ceará
Data: 03 de dezembro
Horário: 8h às 12h
Local: BS Design Corporate Towers (Av. Des. Moreira, 1300 - Aldeota)
Inscrições gratuitas