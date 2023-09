Corpos de Binho Bezerra e esposa, Luciana Bezerra, foram encontrados por filho; casal é velado em SP

Os corpos do empresário pernambucano, radicado no Ceará, José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, e da esposa Luciana Bezerra foram encontrados pelo filho, em Guarujá, no litoral de São Paulo no último sábado (9), segundo o portal G1. Um cano de gás partido também foi encontrado na mansão.

Binho e Luciana Bezerra vão ser velados a partir de 14h deste domingo (10) e enterrados às 17h, no Cemitério Parque do Morumby, em São Paulo.

A principal suspeita da Polícia Civil de São Paulo é que as mortes foram causadas por um vazamento de gás. Os corpos do bilionário e da esposa foram encontrados por um filho deles, em cima de uma cama, na mansão. Uma cadela também foi encontrada morta, no mesmo cômodo.

O casal foi encontrado em uma casa num condomínio fechado de residências na Praia do Iporanga. A Polícia Civil solicitou perícia ao local. Segundo o G1, os aquecedores da piscina e da casa são movidos a gás.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) confirmou as mortes e disse que apura o caso. Conforme a SSP-SP, a Polícia Civil investiga todas as circunstâncias do caso.

Segundo a Pasta, o filho do casal acionou a Polícia Militar, que preservou o local. A perícia e a equipe de homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Santos compareceram ao local para as primeiras diligências. O caso foi registrado pela Delegacia Sede do Guarujá.

Governador lamentou morte de empresário

Nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas lamentou a morte de Binho e da esposa dele. "Binho presidiu o Banco BIC, que foi fundado pelo seu pai, Humberto Bezerra e seu tio, o ex-governador Adauto Bezerra. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares", escreveu.

Binho Bezerra é um empresário de família cearense. Ele foi listado pela revista Forbes como o 205º bilionário brasileiro, com um patrimônio avaliado em R$ 1,555 bilhão. Binho recebeu título de cidadão cearense pela Assembleia Legislativa do Ceará, em 2013.