Copom cumpre expectativas de mercado e aumenta Selic para 6,25% a.a.

A Selic segue em trajetória de alta após ter meses na mínima histórica de 2% ao ano. Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) encerrada nesta quarta-feira (22) definiu um aumento de 1 ponto percentual na taxa, elevando-a para 6,25% a.a.

A tendência é que novas altas venham até o final do ano. A previsão do último Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central no último dia 17, é que a Selic feche o ano em 8,25%.

Riscos para economias emergentes

De acordo com o comunicado do Banco Central, a decisão da alta da Selic foi unânime, motivada por "fatores adicionais de risco para o crescimento das economias emergentes" e o contínuo aumento da inflação ao consumidor.

O Copom ressaltou que existem fatores de riscos tanto para o aumento quanto para a redução da inflação.

Copom Por um lado, uma possível reversão, ainda que parcial, do aumento recente nos preços das commodities internacionais em moeda local produziria trajetória de inflação abaixo do cenário básico. Por outro lado, novos prolongamentos das políticas fiscais de resposta à pandemia que pressionem a demanda agregada e piorem a trajetória fiscal podem elevar os prêmios de risco do país

O comunicado da alta informa a previsão de outro ajuste da mesma magnitude na próxima reunião, prevista para outubro.