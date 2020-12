Contas de água vão ter reajuste de 12,25% em 2021, anuncia Cagece

As contas de água e esgoto vão ter reajuste de 12,25% a partir do dia 29 de janeiro de 2021, informou a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) nesta quarta-feira (30). Com a alteração, a tarifa média dos serviços da Cagece passa a ser de R$ 4,61. Os novos valores vão ser cobrados nos 151 municípios atendidos pela Cagece.

O reajuste refere-se à variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) do período de julho de 2018 a abril de 2020 e a aprovação foi realizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce).

Realizado anualmente, o aumento estava previsto para maio deste ano e foi adiado para dezembro em virtude da pandemia do coronavírus. A última atualização de preços da Cagece ocorreu em março de 2019.

Transporte e gás

A Arce também aprovou reajustes nos serviços de transporte rodoviário intermunicipal e de distribuição de gás canalizado.

Para o serviço metropolitano regular, será de 3,99% e, no caso dos serviços interurbanos regular e regular complementar, ambos terão uma redução de 0,18% em suas respectivas tarifas.

Quanto à distribuição de gás, a Arce decidiu por uma margem bruta de 0,5191/M³ (cinco mil, cento e noventa e hum décimos de milésimo de real por metro cúbico).