Conheça o novo perfil do profissional de Educação Física

Repensar os hábitos e buscar um estilo de vida mais saudável são comportamentos cada vez mais estimulados para evitar doenças e fortalecer a saúde mental. Em função disso, o profissional de Educação Física nunca esteve tão valorizado, exigindo dele novas maneiras de atender as necessidades da população.

“O perfil do profissional de Educação Física passou a ser mais preventivo e diversificado, pela exigência do público a ser atendido”, analisa Diane Nocrato, coordenadora do curso de Educação Física da Universidade de Fortaleza (Unifor).

A utilização dos espaços abertos e domiciliares, que se tornaram mais evidentes durante a pandemia, tem estimulado os profissionais a diversificarem suas metodologias e dinâmicas de aulas.

“Incluindo o ambiente virtual, que passou a ser a porta de entrada a informações e acesso a atividades, exigindo o desenvolvimento de competências relacionais, comunicativas e tecnológicas”, acrescenta.

O aumento da demanda do mercado por profissionais de educação física colocou a profissão em posição de destaque. “A procura por um estilo de vida mais saudável e preventivo em relação as doenças, fez com que a população percebesse a importância da prática de exercícios físicos regulares, buscando orientações profissionais para estas atividades”.

Formação completa

Para atender esse novo perfil profissional, a Unifor conta com formação em Bacharelado e Licenciatura, que habilita o graduado a atuar em academias, clubes, assessorias desportivas, centro de treinamentos, clínicas, spas, hotéis, parques, instituições de ensino ou empreendendo no digital.

O curso de destaca por oferecer uma estrutura de excelência que treina os alunos para atuarem em várias frentes de trabalho. “Destacamos nossa infraestrutura que conta com o Parque Desportivo da Unifor, referência internacional, com ginásio poliesportivo, pista de atletismo, campo oficial de futebol, campo society, piscina semiolímpica e salas multifuncionais”.

Além disso, os alunos também podem estagiar no Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami), Academia Unifor, Laboratório de pesquisa e na Escola de Aplicação Yolanda Queiroz, uma escola municipal de educação infantil e fundamental I, mantida pela Fundação Edson Queiroz. O equipamento funciona dentro campus e faz parte dos laboratórios práticos da Licenciatura.

Legenda: Parque Desportivo da Unifor é referência internacional Foto: Robério Castro/Divulgação

Projetos de extensão

Os alunos da graduação em Educação Física podem atuar em projetos desenvolvidos pela Unifor e oferecidos à comunidade. Um deles é o Projeto Caminhada Saúde que atende a população a partir de 50 anos de idade.

Tem ainda o Projeto Atividades Físicas Adaptadas, que atende a população de pessoas com diversas deficiências, de várias faixas etárias, oferecendo serviço de reabilitação aquática. Já o Projeto Escola de Formação Desportiva atende crianças e adolescentes da comunidade e de escolas próximas à Universidade, oferecendo atividades de iniciação desportiva nas instalações do ginásio poliesportivo. Em todos os projetos, os alunos são supervisionados pelos professores.

Saiba mais sobre a Graduação em Educação Física da Universidade de Fortaleza

