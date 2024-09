Congresso educacional Edu Summit chega ao último lote de ingressos

A 21ª edição do Edu Summit, maior evento de educação do Norte e Nordeste, acontece nos dias 12 e 13 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. Os ingressos estão disponíveis no portal oficial do evento e a virada para o último lote está marcada para o dia 06 deste mês.

Venâncio Freitas, CEO da kedu, empresa que organiza o evento em parceria com o Sinepe Ceará, ressalta a importância do congresso para o setor educacional. “Além do conteúdo de grande relevância que será apresentado por palestrantes de renome, tanto nacionais quanto internacionais, o Edu Summit contará com uma ampla feira, onde estarão presentes as principais marcas que oferecem soluções para o ecossistema educacional”, afirma.

O Edu Summit atrai um público de mais de quatro mil participantes. O evento conta com mais de 70 estandes e 50 palestrantes, abordando tópicos importantes sobre educação e gestão escolar. A estrutura do congresso oferece cinco palcos e várias salas de conteúdo.

Entre os palestrantes já confirmados para o evento está Leo Fraiman, Marcelo Paz, Leandro Karnal, Rossandro Klinjey, Maria Inês Fini, Tânia Queiroz e Júlio Furtado.

Os interessados em obter mais detalhes sobre o Edu Summit podem acessar o site https://edusummitbrasil.com.br/ ou visitar o perfil oficial no Instagram, @edusummitoficial.

O evento é patrocinado pelo Banco do Nordeste e Governo Federal.

Mais informações: