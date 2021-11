Confira os ganhadores do 16º sorteio do Sua Nota tem Valor

A Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE) divulgou nesta segunda-feira (22) os ganhadores do 16º sorteio do Sua Nota tem Valor, que premiou em até R$ 25 mil consumidores do Ceará cadastrados no programa. Os nomes dos sorteados estão disponíveis no site e no aplicativo do programa.

O prêmio principal foi dado a Karina Lucena Sales, moradora de Fortaleza. Ao todo, o sorteio contemplou ganhadores de 15 municípios diferentes com prêmios de R$ 5 mil.

O programa também premiou 293 instituições sem fins lucrativos com o rateio de R$ 300 mil. As instituições foram beneficiadas por terem atingido o Índice de Engajamento Social (IES) de 0,1% do total de pontos apurados em julho de 2021. A lista completa também está no site.

Com esse sorteio, o Sua Nota Tem Valor contabiliza R$ 6,8 milhões em premiações dos sorteios e rateios para 139 pessoas participantes e 293 instituições sem fins lucrativos.

Municípios contemplados

O Sua Nota tem Valor premiou neste sorteio moradores de Fortaleza, Quixadá, Maranguape, Monsenhor Tabosa, Itarema, , Russas, Groaíras, Sobral, Tianguá, Juazeiro do Norte, Barbalha, Caridade, Crato, Fortim e Itaitinga.

Ganhadores e instituições da área 1

Marta Maria Soares Pinheiro. Instituição escolhida: Associação dos Moradores do Guarujá, de Quixadá

Fernando Antônio Barreto de Souza. Instituição escolhida: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Fortaleza

Ângela Maria Vasconcelos Brito. Instituição escolhida: Irmandade Beneficente da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza.

José Rogênio de Vasconcelos. Instituição escolhida: Associação Shalom, de Fortaleza.

Rogério Braga Bessa. Instituição escolhida: Associação das Irmãs Missionárias Capuchinhas, de Maranguape.

Ganhadores e instituições da área 2

Sebastião Ribeiro de Carvalho Neto, de Monsenhor Tabosa. Instituição escolhida: Instituto Social Cultural de Apoio à Vida Padre Alcides Tres.

Caio Henrique de Freitas, de Itarema. Instituição escolhida: Instituto do Câncer do Ceará, de Fortaleza.

Fátima Juvenal de Sousa, de Russas. Instituição escolhida: Santa Casa de Misericórdia de Sobral

Edna Maria Braga Melo, de Groaíras.

Francisco Célio da Silva Santiago, de Tianguá. Instituição escolhida: Sociedade Musical Tianguaense.

Ganhadores e instituições da área 3

Mariana Carneiro de Oliveira, de Juazeiro do Norte. Instituição escolhida: Grupo Espírita da Fraternidade Irmã Scheilla.

Marcelo Gutierres Wuerzius, de Juazeiro do Norte: Instituição escolhida: Instituto de Apoio à Criança com Câncer, de Barbalha.

Roberta Gadelha Medina, de Caridade. Instituição escolhida: Associação Campos Belos.

Jessyca Alves Martins Araujo, de Juazeiro do Norte. Instituição escolhida: Abrigo da Velhice Abandonada Jesus Maria José, de Crato.

Joaquim Garcez de Lima Rocha, de Fortim. Instituição escolhida: Centro Espírita Beneficente União do Vegetal Núcleo Linha de Tucunacá, de Itaitinga.

Sobre o programa

O Sua Nota Tem Valor conta hoje com mais de 152 mil participantes e 393 instituições cadastradas, que atuam nas áreas de assistência social, esportes, saúde, educação, cultura, apoio aos animais e religiosas.

O programa é uma iniciativa do Governo do Estado, desenvolvida pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-Ce), criada para conscientizar a população sobre a importância de pedir a nota fiscal e garantir o recolhimento dos tributos, além de estimular a cidadania fiscal, a solidariedade e a inclusão social.