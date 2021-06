Golpe no Ceará mira contribuintes do programa Sua Nota Tem Valor e promete falso prêmio

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) emitiu alerta acerca de mensagens de texto falsas enviadas via SMS sobre o programa Sua Nota Tem Valor, que premia contribuintes mensalmente.

Conforme a Sefaz, os golpistas enviam à vítima um aviso falso informando que a pessoa foi contemplada com um suposto prêmio de R$ 10 mil na “nota fiscal cearense” (este nome nem é o oficial do programa) e que precisa entrar em contato com a Sefaz por determinado número de telefone.

Ao ligar, a vítima é induzida a fazer um depósito na conta do criminoso, como condição para receber a quantia em dinheiro. Os golpistas também efetuam a clonagem do celular.

Legenda: Postagem do Governo denuncia mensagens falsas Foto: Reprodução

As denúncias, informa a Sefaz, já foram encaminhadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE), para investigação, a ser conduzida pela Polícia Civil do Estado do Ceará.

Em caso de recebimento de mensagens desta natureza, a Sefaz orienta os contribuintes a não retornar a ligação e procurar a delegacia mais próxima de casa para fazer um boletim de ocorrência ou registrar o BO pela Delegacia Eletrônica.

Resultados saem em perfis oficiais

A gestora do Sua Nota Tem Valor, Jonilma Maia, reforça que a Secretaria não envia SMS para comunicar o resultado dos sorteios aos ganhadores.

“Esses golpes têm acontecido no Brasil inteiro. É preciso ter muito cuidado. Após o sorteio, a Sefaz entra em contato com o sorteado por meio do aplicativo do programa, enviando uma notificação. Depois, a gente liga informando o prêmio e solicita que o ganhador confira seu nome nos canais oficiais do programa”, esclarece.

O programa também não solicita dados pessoais dos participantes e tampouco pedidos de depósito em dinheiro.

A lista de ganhadores pode ser consultada no site do programa e no perfil do Instagram (@suanotatemvalor).

Para mais informações, os consumidores podem entrar em contato com o Plantão Fiscal, no telefone (85) 3108-2200, ou enviar email para o programa.