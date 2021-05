Programa Sua Nota Tem Valor terá 15 prêmios de R$ 5 mil; saiba como participar

O programa de incentivo à cidadania fiscal Sua Nota Tem Valor passa por mudanças. Desde 1º de maio, todas as notas fiscais com CPF irão gerar bilhetes que participarão dos sorteios. O primeiro sorteio será em junho, também com outra mudança: serão 15 prêmios de R$ 5 mil distribuídos igualmente em três regiões do Ceará.

Veja a divisão das áreas

A área número um abrange os municípios da Grande Fortaleza, do Litoral Oeste e do Vale do Curu;

A região número dois engloba as cidades do Litoral Norte, da Serra da Ibiapaba, do Maciço de Baturité, do Vale do Jaguaribe e dos Sertões de Inhamuns, Crateús e Sobral;

Já a terceira área alcança os municípios do Cariri, Centro Sul, Litoral Leste e Sertões de Canindé e Sertão Central.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Ceará, a mudança objetiva alcançar ainda mais cearenses com a regionalização dos prêmios. As regiões foram separadas por critério que considera o tamanho da população.

A Sefaz lembra ainda que haverá uma premiação extra de R$ 25 mil para os participantes do programa e R$ 300 mil mensais serão rateados entre as instituições sem fins lucrativos de 14 regiões cearenses, divididas geograficamente.

"Com a regionalização, o rateio será melhor distribuído entre todas as regiões e, assim, o cidadão, que terá mais chance de ganhar, poderá ajudar ainda mais a sua instituição do coração e consequentemente contribuir para o desenvolvimento de todo Ceará", destaca o orientador da Célula de Relacionamento com a Sociedade, Márcio Morais.

O orientador observa ainda que é importante o participante cadastrar de forma correta o município no qual ele está localizado. "Pois isso definirá a região de sorteio do cidadão. Já as pessoas físicas cadastradas no programa que não residem no Ceará, participarão somente do sorteio do prêmio de R$ 25 mil. É importante destacar também que o cidadão pode optar pela instituição cadastrada de sua preferência, localizada em qualquer município do Estado", explica.

O programa

O programa conta hoje com 92.856 participantes e 333 instituições cadastradas. O Governo do Estado, por meio da Sefaz-CE, já entregou R$ 4,05 milhões pelas premiações dos sorteios e rateios do Sua Nota Tem Valor, beneficiando 53 participantes e 180 instituições sem fins lucrativos.

Como participar

Pessoa física

O consumidor deve se cadastrar no site ou no aplicativo Ceará App, pela aba Sua Nota Tem Valor. A ferramenta está disponível para download gratuito na Play Store e na App Store.

É necessário preencher os dados de identificação, assinar digitalmente o termo de adesão ao programa e escolher uma das instituições credenciadas com a qual passará a colaborar.

Depois, é preciso solicitar a inclusão do CPF na nota a cada compra. Automaticamente, o documento fiscal vai para o cadastro do cidadão na Sefaz, gerando um banco pessoal de notas e alimentando o sistema de pontos. A pontuação, então, será convertida em bilhetes para os sorteios mensais.

Instituições

Poderão participar do novo programa as instituições sem fins lucrativos que atuem nas áreas de assistência social, esportes, saúde, educação, cultura, apoio aos animais e religiosas.

Para fazer o cadastro, o representante da entidade deve acessar o site do Sua Nota Tem Valor e clicar no quadro “Instituições”. O próximo passo será digitar os dados da instituição e selecionar o botão “Enviar”.

É importante conferir os dados, anotar o número da solicitação e encaminhar os documentos exigidos para o e-mail:cadastro.suanotatemvalor@sefaz.ce.gov.br.