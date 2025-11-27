Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Quina, concurso 6888, desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado.
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 6888 vai sortear um prêmio de R$ 9,0 milhões. O sorteio acontece hoje (27/11), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
5 R$ 3,00 24.040.016
6 R$ 15,00 4.006.669
7 R$ 52,50 1.144.763
8 R$ 140,00 429.286
9 R$ 315,00 190.794
10 R$ 630,00 95.396
11 R$ 1.155,00 52.035
12 R$ 1.980,00 30.354
13 R$ 3.217,50 18.679
14 R$ 5.005,00 12.008
15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Profissionais do IBGE em floresta para coletar informações populacionais.
Papo Carreira

Saiba quanto ganha um contratado temporário no processo seletivo do IBGE

Os cargos ofertados pelo instituto são de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

Redação
Há 1 hora
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1145 de hoje, 27/11; prêmio é de R$ 380 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6888, desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 9,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3548, desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
cartela da mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2944 desta quinta-feira (27/11); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Resultado da Timemania 2324 de hoje, 27/11; prêmio é de R$ 53,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (27/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (27/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Primeiro plano de uma Carteira de Trabalho brasileira sendo exibida, simbolizando emprego e direitos trabalhistas, com fundo de público em escritório.
Papo Carreira

Black Friday de empregos oferta 6 mil vagas no Ceará

Veja como participar e garantir uma das oportunidades.

Redação
27 de Novembro de 2025
Foto da entrada do Aeroporto de Aracati, no litoral leste.
Negócios

Concessionária do Aeroporto de Guarulhos arremata Aeroporto de Aracati

Empresa arrematou doze terminais regionais em leilão.

Mariana Lemos
27 de Novembro de 2025
fachada do aeroporto regional de jericoacoara, localizado no município de Cruz
Negócios

Fraport vence leilão, arremata o Aeroporto de Jericoacoara e deve investir R$ 100 milhões

Administradora do Aeroporto Internacional de Fortaleza deve fazer investimentos no terminal de Cruz.

Mariana Lemos
27 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Fraport ganha leilão pelo Aeroporto de Jericoacoara

Leilão foi realizado na Bolsa B3, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira. O aeroporto de Aracati foi arrematado pela empresa que tem a gestão de Guarulhos

Egídio Serpa
27 de Novembro de 2025
foto da fachada de prédio da Sefaz-SP.
Papo Carreira

Sefaz-SP publica edital de concurso público com salário de R$ 21,1 mil

São 200 vagas para o cargo de auditor fiscal.

Redação
27 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Para Campos Neto, Selic de um dígito depende de choque fiscal

Ex-presidente do BC e chefe global do Nubank, ele falou nesta quarta-feira, em Paris, no Lide Brasil França Forum

Egídio Serpa
27 de Novembro de 2025
Taco Bell São Paulo
Victor Ximenes

Taco Bell em Fortaleza? Rede americana tem plano de expansão agressivo

Cadeia de fast-food possui mais de 8 mil lojas nos Estados Unidos e agora quer crescer no Brasil

Victor Ximenes
27 de Novembro de 2025
Negócios

Honda Nossamoto lança cupons na ‘Green das Black’ com descontos até domingo (30)

Às vésperas da Black Friday, iniciativa irá levar grandes descontos para os clientes

Agência de Conteúdo DN
27 de Novembro de 2025
imagem mostra homem manobrando um pequeno caminhão de cargas em frente ao terminal de logística de carga do aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Compras internacionais devem chegar uma semana mais rápido no Ceará

Igor Pires
27 de Novembro de 2025
Placa com o nome do empreendimento: Porto Seco do Sertão Central.
Negócios

Indústria chinesa negocia investimento de R$ 5 milhões no Porto Seco de Quixeramobim

As informações foram dadas pelo CEO da Value Global Group, Ricardo Azevedo.

Paloma Vargas
27 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Veto de Lula pode fechar empresas geradoras de energias renováveis

Advertência é da Absolar, que também indica que poderá haver perda de empregos e fuga de capitais. Governo diz que o dispositivo contraria o interesse público.

Egídio Serpa
27 de Novembro de 2025
Imagem mostra a ferrovia Transnordestina transportanto equipamentos e materias para sua própria construção.
Negócios

Após impasse no Ibama, Transnordestina envia novos documentos e diz estar pronta para operar

Empresa aguarda licença ambiental para realizar viagem inaugural entre o Piauí e o Porto do Pecém.

Lucas Monteiro
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3547, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3547, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Resultado da +Milionária 306 de hoje 26/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 306 de hoje 26/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2891 de hoje, quarta-feira, 26/11; prêmio é de R$ 1,1 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2891 de hoje, quarta-feira, 26/11; prêmio é de R$ 1,1 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2891 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,1 milhão.

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6021, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6021, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6887, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 7,8 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6887, desta quarta-feira (26/11); prêmio é de R$ 7,8 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2854 – Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 2,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2854 – Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 2,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2854 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 777 - Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 5,5 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 777 - Sorteio de quarta-feira, 26/11; Prêmio de R$ 5,5 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 777 em 26/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
A imagem mostra funcionários dos Correios trabalhando na triagem de encomendas dentro de um centro operacional.
Negócios

Correios do Ceará coloca à venda 1.590 bens usados; veja como comprar

Itens incluem computadores, móveis e eletrodomésticos; propostas podem ser enviadas até 28 de novembro.

Redação
26 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (26/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (26/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
26 de Novembro de 2025