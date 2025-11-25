Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3546, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Resultado da Lotofácil
Legenda: A aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50
Foto: Reprodução

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Lotofácil de concurso 3546 vai sortear um prêmio de R$ 1,8 milhão. O sorteio acontece hoje (25/11), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Veja o resultado do Concurso 3546 da Lotofácil

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
15 R$ 3,50 3.268.760
16 R$ 48,00 204.298
17 R$ 408,00 24.035
18 R$ 2.448,00 4.006
19 R$ 11.628,00 843
20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.

Com quantos números ganha na Lotofácil

Para ganhar os prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

A Lotofácil tem 6 sorteios semanais, que ocorrem de segunda-feira a sábado, às 21h. Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3546, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1144 de hoje, 25/11; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Resultado da Timemania 2323 de hoje, 25/11; prêmio é de R$ 51,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6886, desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 6,8 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2943 desta terça-feira (25/11); prêmio é de R$ 18,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (25/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (25/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 2 horas
Imagem mostra homem branco e com barba. Usa terno e sorri para a foto.
Victor Ximenes

Dono do Mêntore adquire empresa cearense e entra no mercado de alimentação corporativa

Empresário vai aportar R$ 100 milhões.

Victor Ximenes
Há 2 horas
Egídio Serpa

Faec e Abid promovem mais duas missões internacionais do agro

Ambas serão realizadas em março de 2026, a primeira para a Espanha, a segunda para para os EUA. Irão empresários, pesquisadores e técnicos dos governos federal e estaduais

Egídio Serpa
25 de Novembro de 2025
Foto do carro Chevrolet Spark, modelo elétrico que será produzido no polo automotivo de Horizonte.
Negócios

Polo automotivo do Ceará deve produzir 6 mil unidades do Spark em 2026

Planta multimarcas será inaugurada em dezembro e terá produção regular a partir de fevereiro.

Mariana Lemos
25 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Jean Paul Prates, que deixou o PT, detona lobby contra o Nordeste

Ex-presidente da Petrobras, em mensagem a esta coluna, lamentou que o governo tenha trocado a energia renovável e o H2V pelo biodiesel, “que não o combustível do futuro”

Egídio Serpa
25 de Novembro de 2025
Uma imagem da porta de entrada do Detran com carros saindo
Negócios

Com lance mínimo de R$ 50, Detran fará leilão de veículos e sucatas

Com 615 motocicletas e 167 veículos automotores, leilão terá início na segunda semana de dezembro.

Gabriel Bezerra*
25 de Novembro de 2025
foto de agente do IBGE.
Papo Carreira

Seleção IBGE: veja cronograma e datas do processo seletivo

Vagas disponíveis são para os cargos de agente de pesquisas e supervisor de coleta e qualidade.

Raísa Azevedo
25 de Novembro de 2025
Minalba Novo Rótulo
Victor Ximenes

Minalba lança nova identidade visual com foco em hidratação saudável

Lançamento foi realizado durante o Desafio Minalba, corrida promovida pela marca, em São Paulo.

Redação
25 de Novembro de 2025
foto professor ensina aos alunos do curso da Escola de Gastronomia.
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 170 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

As inscrições seguem até o dia 9 dezembro.

Redação
25 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Crise na indústria de calçados do Ceará: já foram demitidas 600 pessoas

Há várias causas, entre elas a importação de produtos chineses e a tributação, pela Receita Federal, dos incentivos fiscais concedidos pelo governo cearense

Egídio Serpa
25 de Novembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando um bilhete de loteria ao lado de um caixa e uma urna de apostas oferecendo serviços de loteria da Loterias CAIXA.
Negócios

Com Timemania pagando R$ 51,5 milhões, veja loterias do dia

Confira jogos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (25).

Redação
25 de Novembro de 2025
Imagem área de Fortaleza, no Ceará, que mostra diversos prédios.
Negócios

Jangurussu tem a maior oferta de imóveis mais baratos em Fortaleza; veja lista dos bairros

Cambeba e Praia do Futuro também aparecem no ranking.

Maria Clarice Sousa*
25 de Novembro de 2025
Negócios

AECIPP celebra 10 anos e anuncia Prêmio Personalidade Pecém

Iniciativa valoriza lideranças que elevam o crescimento do Complexo do Pecém

Agência de Conteúdo DN
25 de Novembro de 2025
Moedas e cédulas de reais
Ana Alves

O que a estabilidade da inflação e do PIB significa para o seu bolso?

Ana Alves
25 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Indústria têxtil brasileira está ameaçada pela concorrência chinesa

Liderança nacional do setor pede ao governo salvaguardas contra a concorrência desleal que vem da Ásia, principalmente da China

Egídio Serpa
25 de Novembro de 2025
Estudantes realizando prova.
Papo Carreira

USP abre 1,5 mil vagas para cursos de graduação com notas do Enem

As inscrições seguem até o dia 19 de dezembro.

Redação
24 de Novembro de 2025
Foto que contém os aeroportos de Aracati e Cruz-Jericoacoara.
Negócios

Às vésperas do leilão, governo federal inspeciona aeroportos de Aracati e Jeri

Leilão ocorre nesta quinta (27).

Bruna Damasceno
24 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3545, desta segunda-feira (24/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3545, desta segunda-feira (24/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
24 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 776 - Sorteio de segunda-feira, 24/11; Prêmio de R$ 5,4 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 776 - Sorteio de segunda-feira, 24/11; Prêmio de R$ 5,4 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 776 em 24/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
24 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2890 de hoje, segunda-feira, 24/11; prêmio é de R$ 900 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2890 de hoje, segunda-feira, 24/11; prêmio é de R$ 900 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2890 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 900 mil.

A. Seraphim
24 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6885, desta segunda-feira (24/11); prêmio é de R$ 6,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6885, desta segunda-feira (24/11); prêmio é de R$ 6,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
24 de Novembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2853 – Sorteio de segunda-feira, 24/11; Prêmio de R$ 1,6 milhão
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2853 – Sorteio de segunda-feira, 24/11; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Apostas para a Lotomania 2853 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
24 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (24/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
24 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (24/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
24 de Novembro de 2025