Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Dupla-Sena 2889 de hoje, sexta-feira, 21/11; prêmio é de R$ 750 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2889 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 750 mil.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:38)
Negócios

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

Quem acertar os números do concurso 2889 da Dupla-Sena pode faturar um prêmio milionário de R$ 750 mil. O sorteio acontecerá hoje, sexta-feira, às 21h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Para participar é simples e acessível, com aposta mínima de apenas R$ 3,00, o que oferece uma chance única de mudar a sua vida. Não perca a oportunidade de concorrer a esse prêmio que pode mudar sua vida!

Assista ao vivo o resultado da Dupla-Sena 2889

Acompanhe o sorteio ao vivo pelas redes sociais da Caixa às 20h ou nesta página mesmo e torça para ver seus números saírem!

Não deixe para depois: sua aposta pode ser a próxima premiada.

Se você acertou, parabéns! Caso contrário, lembre-se: cada concurso é uma nova chance. Faça sua próxima aposta e continue na disputa!

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como você pode participar do sorteio da Dupla-Sena 2889?

A Dupla-Sena oferece duas chances de ganhar em cada concurso. Para participar, basta escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis e para acertar o apostador precisa acertar 3, 4, 5 ou 6 números na primeira, ou segunda chance.

Além disso, o jogador pode optar pela:

  • Surpresinha: o sistema escolhe os números aleatoriamente;
  • Teimosinha: a mesma aposta pode ser utilizada por 2, 4, 8 ou até 12 concursos consecutivos.

Os sorteios acontecem terças, quintas e sábados, sempre às 20h. Faça sua aposta agora mesmo e não fique de fora!

Quais são as probabilidades de ganhar na Dupla-Sena?

Probabilidade de acertos

As chances de ganhar variam conforme o número de apostas realizadas. Confira as probabilidades segundo a Caixa:

Probabilidade de acerto (1 em)
Nº jogados Valor Sena Quina Quadra Terno
6 R$ 3,00 15.890.700 60.192 1.120 60
7 R$ 17,50 2.270.100 17.597 502 37
8 R$ 70,00 567.525 6.756 263 25
9 R$ 210,00 189.175 3.076 153 18
10 R$ 525,00 75.670 1.576 97 13
11 R$ 1.155,00 34.395 881 64 11
12 R$ 2.310,00 17.197 528 45 9
13 R$ 4.290,00 9.260 333 33 7
14 R$ 7.507,50 5.291 220 25 6
15 R$ 12.512,50 3.174 151 19 5

Quer aumentar suas chances? Considere jogar com mais dezenas e participe de bolões para melhorar suas probabilidades!

Como apostar sem sair de casa na Dupla-Sena?

Agora você pode apostar online sem precisar ir a uma lotérica. Aproveite a comodidade e garanta sua participação no próximo sorteio!

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ter mais de 18 anos;
  • Possuir um CPF ativo;
  • Ter um e-mail válido;
  • Utilizar um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site oficial: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Confirme o cadastro clicando no link enviado para seu e-mail;
  • Finalize o preenchimento e comece a apostar!

Para fazer sua aposta online é necessário seguir os requisitos acima e não deixe essa oportunidade escapar! Faça sua aposta agora mesmo e fique na torcida pelo grande prêmio!

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2889 de hoje, sexta-feira, 21/11; prêmio é de R$ 750 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2889 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 750 mil.

A. Seraphim
Há 39 minutos
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2852 – Sorteio de sexta-feira, 21/11; Prêmio de R$ 1,0 milhão

Apostas para a Lotomania 2852 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 40 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3543, desta sexta-feira (21/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 40 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 775 - Sorteio de sexta-feira, 21/11; Prêmio de R$ 5,2 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 775 em 21/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 40 minutos
Foto aérea da empresa no Eusébio.
Papo Carreira

Empresa de soluções tecnológicas abre 122 vagas de trabalho no Eusébio

As vagas são para o setor de produção e galvanização.

Redação
Há 49 minutos
Participantes entram dentro de um local de prova.
Papo Carreira

Inscritos no Enade têm até sábado (22) para preencher questionário obrigatório

Prova será no domingo (23), com duração de quatro horas.

Redação
Há 1 hora
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (21/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (21/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
Há 1 hora
Imagem mostra uma mão masculina colocando carteira de trabalho no bolso.
Negócios

O que levou o Ceará a registrar o menor desemprego da história?

Resultado coloca o Ceará acima de 12 estados brasileiros e o Distrito Federal.

Letícia do Vale
21 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Embraer entrega segundo C-390 à Força Aérea da Hungria

Primeira aeronave multimissão realizou uma grande variedade de missões com uma taxa de conclusão acima de 99%

Egídio Serpa
21 de Novembro de 2025
Foto que contém fachada do Nidobox Supermercado em Horizonte.
Negócios

Horizonte ganha novo mall com 13 lojas e investimento de R$ 16,8 milhões

Município recebe modalidade de negócio em expansão na Grande Fortaleza.

Redação
21 de Novembro de 2025
Imagem de uma agência da Caixa Econômica Federal, com fila de clientes e caixas eletrônicos disponíveis.
Negócios

Bancos abrem hoje (21)? Veja funcionamento das instituições

Entenda o que abre nesta sexta, após o Dia da Consciência Negra.

Carol Melo
21 de Novembro de 2025
Fachada do prédio da previdência social.
Negócios

Biometria passa a ser obrigatória para novos beneficiários do INSS

Medida prevê diminuir fraudes, fortalecendo a proteção de dados e assegurando que o recurso chegue a quem precisa.

Redação
21 de Novembro de 2025
Imagem mostra homem de camisa azul e calça escura preenchendo um bilhete de loteria em uma casa lotérica, com formulários de jogos como Quina e Mega Sena visíveis.
Negócios

Com Super Sete sorteando R$ 5,2 milhões, veja loterias do dia

Confira os prêmios da Caixa nesta sexta (21) e saiba como apostar.

Redação
21 de Novembro de 2025
Imagem área da Praia do Futuro, em Fortaleza.
Negócios

Por que o Ceará se tornou um dos principais destinos para data centers das big techs?

Especialistas apontam uma combinação de fatores; leia análise.

Maria Clarice Sousa*
21 de Novembro de 2025
Fachada do Aeroporto de Fortaleza.
Igor Pires

Por que a Gol escolheu Fortaleza para lançar voos com destino a Montevidéu?

Igor Pires
21 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Enfim, o cearense conhecerá o que produz a sua indústria

Feira da Fiec, em março de 2026, mostrará tudo o que o setor industrial cearense fabrica, do biscoito ao aço, do fogão ao índigo, do fio de algodão à ração para animais

Egídio Serpa
21 de Novembro de 2025
Presidente Donald Trump é um homem idoso, de cabelo loiro e grisalho. Na foto, ele está olhando de lado.
Negócios

Trump retira 40% de imposto sobre café, carne e outros produtos brasileiros

A decisão foi publicada pela Casa Branca nesta quinta-feira (20).

Redação
20 de Novembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6883, desta sexta-feira (21/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
20 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (20/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
20 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (20/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
20 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

ArcelorMittal Pecém debate na Colômbia futuro da indústria do aço

Erick Torres, CEO da empresa, participou em Cartagena do Congresso da Associação Latino-Americana do Aço

Egídio Serpa
20 de Novembro de 2025
avião A321neo da Latam taxiando no aeroporto de fortaleza. Companhia tem um hub doméstico na capital cearense
Igor Pires

Latam amplia hub de Fortaleza e terá cerca de 230 voos a mais por mês em 2026

Igor Pires
20 de Novembro de 2025
Cliente comprando bilhetes na loteria Mega-Sena em uma loja de apostas, com foco nas apostas e no painel de loteria ao fundo.
Negócios

Por que não tem sorteio da Mega-Sena nesta quinta (20)? Entenda

Saiba o motivo da suspensão dos sorteios das loterias Caixa neste dia.

Carol Melo
20 de Novembro de 2025
Foto que contém os aeroportos de Aracati e Cruz-Jericoacoara.
Negócios

Aeroportos de Aracati e Jeri: o que muda na estrutura e na qualidade após a concessão?

Concessionárias terão de realizar importantes obras nos equipamentos.

Luciano Rodrigues
20 de Novembro de 2025
Aeris Energy
Victor Ximenes

Em meio à crise no setor eólico, Aeris mira diversificação

Empresa amplia braço que atua em outros segmentos, como automotivo e aeroespacial

Victor Ximenes
20 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Escândalo do Banco Master mostra vísceras de uma elite corrupta

A Sociedade brasileira, atônita com tanta corrupção impune, pergunta: do ponto de vista moral, este país tem jeito?

Egídio Serpa
20 de Novembro de 2025
Fachada da Universidade Federal do Ceará.
Papo Carreira

UFC abre 66 vagas para professor em Fortaleza e no Interior

Os salários iniciais variam entre R$ 3 mil e R$ 13,2 mil, conforme o cargo e o campus escolhido.

Redação
19 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3542, desta quarta-feira (19/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3542, desta quarta-feira (19/11); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
19 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 774 - Sorteio de quarta-feira, 19/11; Prêmio de R$ 5,0 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 774 - Sorteio de quarta-feira, 19/11; Prêmio de R$ 5,0 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 774 em 19/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
19 de Novembro de 2025