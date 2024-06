Confira dicas de presentes para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados está se aproximando e a busca pelo presente perfeito pode ser uma tarefa desafiadora. Para ajudar na decisão dos apaixonados, três lojas cearenses prepararam uma lista com as principais sugestões para presentear o seu amor no dia 12 de junho.

PERFUME: AMERICA NEWS BEAUTY

Este ano, perfumes de marcas renomadas estão entre os presentes mais procurados. Fragrâncias clássicas ou lançamentos recentes podem trazer um toque de sofisticação e personalidade ao presente, tornando-se um lembrete constante de momentos especiais. Perfumes com embalagens elegantes e aromas marcantes certamente vão agradar e impressionar.

Com mais de 30 anos de mercado, a America News Beauty é referência na venda de produtos importados de luxo. Com 13 lojas nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Pará, a ANbeauty também tem um e-commerce que entrega para todo o Brasil. Confira a seleção de perfumes para o Dia dos Namorados.

Legenda: Yves Saint Laurent Libre L'Absolu Platine Foto: Divulgação

Yves Saint Laurent Libre L'Absolu Platine

Esta fragrância cativante é uma ode à feminilidade audaciosa, encapsulando a essência da mulher moderna e confiante. A partir R$ 959.

Y Le Parfum EDP

Uma fragrância misteriosa e arrojada para um homem enigmático. Um eco de contrastes com a exclusividade da Lavanda e a personalidade da Madeira de Cedro, enaltecido com a presença do enigmático Incenso. A partir de R$ 929.

Legenda: Invictus Parfum Rabanne | Olympea Eau de Parfum Foto: Divulgação

Invictus Parfum Rabanne

Com notas poderosas de Lavanda, Sabão Preto e Sândalo. No início, a Lavanda fresca torna-se mais brilhante pela mineralidade do turvo Acorde Marinho. No coração, as facetas coriáceas do Acorde de Sabão Preto contrastam com a voluptuosidade da Folha de Violeta. Por fim, o viciante Sândalo combina com o Almíscar Carnal. A partir de R$ 589.

Olympea Eau de Parfum

Uma fragrância poderosa e feminina que celebra a força interior da mulher moderna, uma deusa moderna em cada borrifada. A partir de R$ 459

Legenda: Tommy Girl EDT | Tommy Hilfiger Foto: Divulgação

Tommy Girl EDT

Tommy Girl Eau de Toilette captura a liberdade e o otimismo de uma viagem de carro americana. A fragrância original e icônica da Tommy Girl incentiva você a enfrentar todos os desafios e tornar cada dia e cada momento melhor. A partir de R$ 199.

Tommy Hilfiger

Perfume masculino cítrico aromático. Uma fragrância jovem e refrescante, ideal para todas as ocasiões. Tommy ou Tommy Boy foi lançado em 1995 e é, até hoje, um dos grandes sucessos da casa. Inspirado no estilo de vida do americano descolado, o aroma segue conquistando fãs por todo o seu carisma e audácia. A partir de R$ 199.

Serviço:

América News Beauty

Onde encontrar: Shoppings Rio Mar Fortaleza, Iguatemi, Del Paseo, Pátio Dom Luis, Eusébio e Terrazo

Site: anbeauty.com.br

Redes sociais: @anbeautybr

ROUPA – PONTO DA MODA

Para quem prefere algo mais prático e versátil, roupas são sempre uma excelente escolha. Optar por roupas que reflitam o estilo pessoal da pessoa amada demonstra atenção e cuidado. Confira os looks sugeridos pela loja Ponto da Moda.

Legenda: Short Saia Drapeado Foto: Divulgação

Short Saia Drapeado. Por R$69,99

Legenda: Vestido Camadas Foto: Divulgação

Vestido Camadas. Por R$79,99

Legenda: Camisa masculina com textura Foto: Divulgação

Camisa masculina com textura. Por R$39,99

A rede de lojas Ponto da Moda está localizada em diversos locais de Fortaleza e Região Metropolitana, incluindo o Centro, o RioMar Kennedy, o North Shopping Jóquei, além de outros municípios cearenses, como no Shopping Eusébio e em Juazeiro do Norte. Nas compras acima de R$100, a loja parcela em até 5x sem juros.

Serviço:

Ponto da Moda

Instagram: @lojaspontodamoda

Atendimento on-line

Através do WhatsApp: (85) 99617-1019 - receba em até 48hr

Compre também pelo site: https://www.lojaspontodamoda.com.br

TECNOLOGIA: SILICONTECH

Os produtos tecnológicos também estão em alta como presentes desejados. Esses itens não só facilitam o dia a dia, mas também oferecem uma experiência de uso aprimorada, mostrando que você se importa com o bem-estar e o conforto de quem vai receber o mimo. Confira as dicas da Silicontech.

Legenda: Relógio Smartwatch Level Foto: Divulgação

Relógio Smartwatch Level

Descrição: compatível com Android e iOS

A partir de R$ 209

Legenda: Caixa de Som JBL Partybox Encore Foto: Divulgação

Caixa de Som JBL Partybox Encore 100W c/ 2 Microfones

Por R$ 2.299 ou 10X de R$ 229,90

Legenda: Notebook Lenovo Thinkpad L14 Foto: Divulgação

Notebook Lenovo Thinkpad L14

Descrição: 14" FHD I5 11ª Geração DDR4 8GB 256GB M2 20X2006Lbo Win11 Pro

Por R$ 3.099,00 ou 10x de R$ 309,90

Serviço: Silicontech

Endereços:

Unidade Fortaleza: Rua Doutor José Lourenço, 1300 – Aldeota;

Unidade Eusébio: Av. Eusébio de Queiroz, 2880 – Loja 13 – Shopping Palmares Open Mall.

Compras no site: www.silicontech.com.br

Compras pelo WhatsApp: (85) 4008-7788

Instagram: @lojasilicontech