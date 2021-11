Como funciona o PIX: entenda chaves, limites e como fazer transferências

Lendo um QR Code com a câmera do smartphone. Basta acessar a opção de fazer um PIX no aplicativo da instituição financeira ou de pagamento.

Utilizando a opção "PIX Copia e Cola". Com ela, você cola o código relacionado ao QR Code. Essa opção é para quando o usuário está usando o celular e não pode fazer a leitura do QR code pela câmera. Essa opção também pode ser usada no internet banking;

Informando a chave PIX do recebedor por meio da opção disponibilizada pela instituição financeira ou de pagamento no aplicativo instalado no smartphone. Essa opção também pode ser usada no internet banking;