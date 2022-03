Como atualizar o aplicativo do Caixa Tem para solicitar crédito de R$ 3 mil

O prazo inicial para requerer o crédito de até R$ 3 mil à Caixa Econômica Federal iniciou nesta segunda-feira (28). A medida é válida tanto para microempreendedores individuais (MEIs) quanto para pessoas físicas, incluindo os beneficiários do Auxílio Brasil.

Contudo, para fazer a solicitação, o interessado deve atualizar o cadastro pessoal e atualizar a versão do aplicativo Caixa Tem. De acordo com o banco, a análise do pedido demora até 10 dias.

Veja como atualizar o aplicativo

Caso já possua o aplicativo, vá na loja de apps do seu celular (Google Play ou App Store) e procure pelo Caixa Tem ; caso não possua, faça o download.

; caso não possua, faça o download. Em seguida, deve aparecer "Atualizar" e clique nessa opção;

Aguarde e, posteriormente, abra o aplicativo.

Saiba como fazer a atualização cadastral

Um dos requisitos para fazer a solicitação do crédito é estar com o cadastro atualizado. O procedimento é realizado no próprio aplicativo.

Após estar com o aplicativo atualizado, clique na opção "Atualização cadastral" ;

; Em seguida, serão solicitadas algumas informações, como seu endereço, nacionalidade, renda e patrimônio, profissão;

Preencha todos os campos solicitados e você será redirecionado para uma página para confirmar os dados preenchidos;

Por último, envie fotos do documento (CNH ou RG) e do seu rosto para comprovação;

Será realizada uma análise, que, quando concluída, o aplicativo enviará uma notificação.

A foto não pode cortar o documento e as informações precisam estar legíveis. Não use o flash da câmera e lembre-se de retirar o documento do plástico que o envolve.

Para a foto do rosto, segure o documento ao lado e siga as marcações indicadas. Não use óculos ou chapéus e cuidado para não tampar o rosto com o documento.

Quem tem direito?

Pessoas físicas, inclusive negativadas, que exercem atividade produtiva ou prestação de serviços

Microempreendedor individual, inclusive negativados, com faturamento de até R$ 81 mil no ano anterior

Passo a passo - pessoa física

Tenha a última versão do aplicativo Caixa Tem atualizada;

Atualize o cadastro no aplicativo;

Clique na opção Crédito Caixa Tem;

Escolha "contratar Crédito Caixa Tem";

Informe como usará o empréstimo;

Simule o empréstimo, escolhendo o valor, as parcelas e a data de pagamento;

Responda ao quiz;

Digite sua senha no Caixa Tem

O valor para clientes pessoa física será de R$ 300 a R$ 1 mil, com juros a partir de 1,95% ao mês.

O crédito será submetido a análise de crédito que define a capacidade de pagamento de cada pessoa. Todo o procedimento é feito pela internet. O crédito poderá ser parcelado em até 24 meses.

Passo a passo - Pessoa Jurídica

O pedido de empréstimo já pode ser solicitado nas agências do banco, com possibilidade de contratação de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil, parcelamento em até 24 meses e taxa de juros a partir de 1,99% ao mês.

É preciso atender aos seguintes requisitos:

Ter uma conta na Caixa

Possuir mais de 12 meses de faturamento como MEI

Apresentar comprovante de residência e os documentos pessoais e da empresa.