Com Quina sorteando R$ 7 milhões, veja loterias do dia
Confira em quais jogos apostar e os valores dos prêmios desta segunda (10).
As loterias federais do dia podem sortear até R$ 7 milhões nesta segunda-feira (10). Acumulado, o valor sai para quem acertar as cinco dezenas da Quina.
Outro concurso que pode valer a pena apostar é a Super Sete, que paga até R$ 4,2 milhões nesta noite, a partir das 21 horas.
Outras chances de ficar milionário
A Lotomania também tem sorteio nesta data, quando pode pagar até R$ 2 milhões ao sortudo que indicar corretamente os 20 números sorteados.
Já o concurso da Lotofácil sorteia R$ 1,8 milhão. A Loteca e a Dupla Sena também estão na agenda, e podem pagar até R$ 1 milhão cada.
Loterias da caixa com sorteio hoje (10/11)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Quina
|R$ 7 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 4,2 milhões
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Lotomania
|R$ 2 milhões
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Loteca
|R$ 1 milhão
|Acertar o resultado de 14 jogos.
|Dupla Sena
|R$ 1 milhão
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
