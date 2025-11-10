Com Quina sorteando R$ 7 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais do dia podem sortear até R$ 7 milhões nesta segunda-feira (10). Acumulado, o valor sai para quem acertar as cinco dezenas da Quina.

Outro concurso que pode valer a pena apostar é a Super Sete, que paga até R$ 4,2 milhões nesta noite, a partir das 21 horas.

Outras chances de ficar milionário

A Lotomania também tem sorteio nesta data, quando pode pagar até R$ 2 milhões ao sortudo que indicar corretamente os 20 números sorteados.

Já o concurso da Lotofácil sorteia R$ 1,8 milhão. A Loteca e a Dupla Sena também estão na agenda, e podem pagar até R$ 1 milhão cada.

Loterias da caixa com sorteio hoje (10/11)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Quina R$ 7 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Super Sete R$ 4,2 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Lotomania R$ 2 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Loteca R$ 1 milhão Acertar o resultado de 14 jogos. Dupla Sena R$ 1 milhão Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Veja também Negócios Reforma Casa Brasil: conheça serviços que você pode fazer pelo programa Negócios Pix vai mudar? Banco Central quer evitar rotativo parcelado; entenda

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.