Com nova unidade em Fortaleza, por que a Livraria Leitura abre lojas em cenário difícil para setor?

A unidade da Livraria Leitura no Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, será inaugurada neste sábado (11). A loja terá 1.027 metros quadrados e ocupará dois pisos do estabelecimento. A unidade terá mais de 50 mil títulos, variedade de artigos de papelaria, da cultura geek e brinquedos, além de cafeteria.

Essa é a quarta loja na Capital e se soma às unidades dos shoppings RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza e Del Paseo. O presidente da Leitura, Marcus Teles, destaca que a nova unidade, que é do modelo 'mega store', com ampla estrutura, deve receber eventos literários e ter grande fluxo de vendas.

Na intenção de aumentar sua presença no País, a Leitura deve abrir outras cinco unidades até o fim deste ano. Serão com 12 novas unidades inauguradas em 2023, chegando a 111 em todos os estados. O presidente ressalta que o objetivo da empresa é ter uma mega store em cada capital.

“A loja física ainda é o nosso principal negócio. A loja virtual somada está chegando a 10% da nossa venda total. Mais de 90% ainda é física. Acreditamos muito na experiência, no atendimento, na indicação da equipe”, aponta. Para 2024, a previsão é que outras 12 lojas sejam inauguradas. Segundo Marcus Teles, a empresa estuda abrir uma quinta unidade em Fortaleza no próximo ano, ainda em planos iniciais.

O presidente reconhece que a Leitura está na contramão de outras empresas do ramo. Ele aponta que dos fatores para a expansão contínua é a saúde financeira do empreendimento, que não acumula dívidas e abre a maioria das unidades físicas com capital próprio e sociedade.

“A Leitura tem uma gestão diferente. Temos uma equipe que sabe ajudar, indicar livro. Normalmente, tem um sócio que era um gerente que cresceu dentro da empresa. Aí se muda para aquela cidade e faz um trabalho muito mais próximo do cliente”, explica. A empresa também aposta no crescimento da venda de itens de papelaria e informática.

O executivo projeta um crescimento entre 15% e 18% de receita em 2023. Segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), a Leitura teve receita de R$ 524 milhões em 2022, número 31% maior ao de 2021, quando a receita foi de R$ 400 milhões.

Cenário do mercado literário

A expansão física da Leitura surpreende por acontecer em um contexto de baixas no mercado literário, segundo o economista Ulysses Reis, professor da SBS STRONG. O especialista cita a falência da rede Saraiva e a crise livraria Cultura.

“Não é cenário interessante. A gente tá enfrentando uma tendência no varejo esse ano de mais lojas físicas serem fechadas. E também de redução do poder de consumo dos clientes. O varejo está com quedas enormes. No Brasil, o cenário não é positivo”, explica.

O especialista aponta que, a medida em que a venda de livros pela internet ou versões digitais segue crescendo, a abertura de lojas físicas é uma forma de fortalecer o omnichannel - estratégia de vendas que integra diferentes canais de venda.

“Abrindo uma livraria, posso ter fisicamente os livros, como posso também receber livros que as pessoas comprarem na internet. Como posso também integrar as compras físicas, apoiadas por informações da internet”, aponta. Ele também aponta que há um volume significativo de compras de itens de papelaria e variedades nas lojas de larga escala.

O Brasil tem 2.972 livrarias, segundo a Associação Nacional de Livrarias (ANL). Do total, 334 estão localizadas no Nordeste, e 71 no Ceará. A associação afirma que, comparado com 2013, a queda de unidades no País foi de 1,8%.

Segundo a ANL, apesar dos fechamentos das grandes redes e a crise com a pandemia, o número se manteve devido à nova tendência no setor de livrarias segmentadas. Nos últimos anos, foram abertos estabelecimentos de nicho e menores, conforme a associação.