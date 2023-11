Fortescue aguarda regulamentação do hidrogênio verde para iniciar obras no Ceará em 2024

O presidente da Fortescue, Andrew Forrest, disse que aguarda a regulamentação do hidrogênio verde (H2V) para iniciar as obras da usina já no próximo ano, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), no Ceará. O empresário australiano esteve no Palácio da Abolição, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (10).

O investimento total do projeto é US$ 5 bilhões. “Dependerá muito da regulamentação. Se for votada rapidamente, também seremos rápidos para terminar o estudo de viabilidade neste ano, podendo começar em 2024 e 2025”, afirmou. Ele acrescentou, ainda, planejar iniciar a operação em 2026.

Na ocasião, o governador Elmano de Freitas (PT) disse esperar a regulamentação neste ano, conforme promessa do presidente Lula (PT). O chefe do executivo também anunciou a prorrogação do contrato de concessão da área para empresa, passando de 20 para 40 anos.

O Hidrogênio Verde é aquele obtido pela eletrólise da água utilizando fontes de energia renováveis, como a eólica e a solar. Não há emissão de carbono na sua produção. O hidrogênio verde deve ser utilizado como substituto a combustíveis não renováveis em diversos setores industriais. O elemento também pode ser aproveitado em alternativa aos combustíveis fósseis no setor de transportes, como fonte de energia para os meios rodoviário, aéreo e marítimo. O hidrogênio em sua forma pura precisa ser extraído de outras fontes, como a água, o gás natural, o metanol e a gasolina. Para produzir o hidrogênio verde, é realizada a separação da água utilizando uma fonte de energia sem emissões de carbono.

Matéria em atualização