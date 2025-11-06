Com Mega-Sena sorteando R$ 48 milhões, veja loterias do dia
Saiba em quais jogos apostar e os valores dos prêmios desta quinta (6).
As loterias federais do dia podem sortear até R$ 48 milhões nesta quinta-feira (6). Acumulado, o valor sai para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena.
Outro concurso que pode valer a pena apostar é a Timemania, que pode pagar até R$ 44 milhões nesta noite, a partir das 21 horas.
Outras chances de ficar milionário
A Quina também tem sorteio nesta data, quando pode pagar até R$ 3 milhões ao sortudo que indicar corretamente os cinco números sorteados.
A Lotofácil e a Dia de Sorte também estão na agenda, e podem pagar, respectivamente, R$ 1,8 milhão e R$ 1,5 milhão.
Loterias da caixa com sorteio hoje (6/11)
|Loteria
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Mega-Sena
|R$ 48 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|Timemania
|R$ 44 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas e o time do coração.
|Quina
|R$ 3 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Dia de Sorte
|R$ 1,5 milhão
|Acertar as sete dezenas sorteadas e o "Mês de Sorte".
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
