Com Mega-Sena sorteando R$ 48 milhões, veja loterias do dia

As loterias federais do dia podem sortear até R$ 48 milhões nesta quinta-feira (6). Acumulado, o valor sai para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena.

Outro concurso que pode valer a pena apostar é a Timemania, que pode pagar até R$ 44 milhões nesta noite, a partir das 21 horas.

Outras chances de ficar milionário

A Quina também tem sorteio nesta data, quando pode pagar até R$ 3 milhões ao sortudo que indicar corretamente os cinco números sorteados.

A Lotofácil e a Dia de Sorte também estão na agenda, e podem pagar, respectivamente, R$ 1,8 milhão e R$ 1,5 milhão.

Loterias da caixa com sorteio hoje (6/11)

Loteria Valor do prêmio Quem ganha Mega-Sena R$ 48 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Timemania R$ 44 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas e o time do coração. Quina R$ 3 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 1,5 milhão Acertar as sete dezenas sorteadas e o "Mês de Sorte".

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

