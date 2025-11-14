Com Mega-Sena sorteando R$ 100 milhões, veja loterias do dia
Confira os prêmios da Caixa nesta sexta (14) e saiba como apostar.
As loterias federais da Caixa podem sortear até R$ 100 milhões nesta sexta-feira (14). Acumulado, o valor sai para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena.
Inicialmente, o concurso estava previsto para acontecer nessa quinta-feira (13), mas foi adiado. Os sorteios da Mega-Sena são normalmente realizados às terças, quintas e aos sábados
Inclusive, neste fim de semana não haverá sorteio das loterias Caixa devido ao feriado de Proclamação da República.
Outras chances de enriquecer hoje
Na agenda desta noite há ainda a Lotomania e a Super Sete, que sorteiam R$ 3,5 milhões e R$ 3,4 milhões, respectivamente.
Os jogadores podem ainda tentar a sorte na Lotofácil e na Quina, que pagam até R$ 1,8 milhão e R$ 1,4 milhão.
A Loteria Federal e a Dupla Sena são as loterias com os menores prêmios desta noite: R$ 500 mil e R$ 300 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (14/11)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Mega-Sena
|R$ 100 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|Lotomania
|R$ 3,5 milhões
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 3,4 milhões
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Quina
|R$ 1,4 milhão
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Federal
|até R$ 500 mil
|Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.
|Dupla Sena
|R$ 300 mil
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Veja também
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.