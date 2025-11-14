Com Mega-Sena sorteando R$ 100 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais da Caixa podem sortear até R$ 100 milhões nesta sexta-feira (14). Acumulado, o valor sai para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena.

Inicialmente, o concurso estava previsto para acontecer nessa quinta-feira (13), mas foi adiado . Os sorteios da Mega-Sena são normalmente realizados às terças, quintas e aos sábados

Inclusive, neste fim de semana não haverá sorteio das loterias Caixa devido ao feriado de Proclamação da República.

Outras chances de enriquecer hoje

Na agenda desta noite há ainda a Lotomania e a Super Sete, que sorteiam R$ 3,5 milhões e R$ 3,4 milhões, respectivamente.

Os jogadores podem ainda tentar a sorte na Lotofácil e na Quina, que pagam até R$ 1,8 milhão e R$ 1,4 milhão.

A Loteria Federal e a Dupla Sena são as loterias com os menores prêmios desta noite: R$ 500 mil e R$ 300 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (14/11)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Mega-Sena R$ 100 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Lotomania R$ 3,5 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 3,4 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Quina R$ 1,4 milhão Acertar as cinco dezenas sorteadas. Federal até R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais. Dupla Sena R$ 300 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste

