Veja o que abre e fecha no feriado da Proclamação da República em Fortaleza

No próximo sábado (15), o país celebra o Dia da Proclamação da República. A data relembra o marco histórico que simboliza a transição do Brasil Império para a República.

O feriado é de abrangência nacional. Entretanto, shoppings, supermercados e lojas de rua tem previsão de funcionar normalmente.

Veja o que abre e fecha no Dia da Proclamação da República em Fortaleza:

Bares e Restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) confirmou que todos os bares e restaurantes do Estado funcionarão normalmente, com horários determinados pelos próprios estabelecimentos.

Cagece

As lojas e os núcleos estarão fechados da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Os canais virtuais como o Cagece App e a Central de Atendimento (0800.275.0195) estarão disponíveis 24 horas.

Correios

Não haverá atendimento nas agências dos Correios durante o feriado. As atividades de atendimento e distribuição serão retomadas na segunda-feira (17).

Enel

Enel Distribuição Ceará manterá suas equipes de plantão em todo o Estado, entre técnicos, eletricistas, engenheiros, operadores de sistemas e equipes de atendimento, para o feriado nacional da Proclamação da República, celebrado neste sábado (15).

As lojas de atendimento presencial da Enel estarão fechadas durante o feriado. A central de atendimento (0800 285 0196) funcionará 24 horas por dia.

Linhas de ônibus

Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que a programação a ser adotada será a de domingo, com 21 linhas especiais e 23 veículos extras. A frota reserva será disponibilizada nos terminais de integração, das 5h às 20h. Os veículos reservas serão distribuídos em 8 terminais:

Siqueira (4);

Parangaba (5);

Conjunto Ceará (2);

Antônio Bezerra (3);

Messejana (4);

Papicu (2);

Lagoa (1);

Terminal Santuário da Fé (José de Alencar) (2).

Lojas

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza informa que, o comércio de funcionará normalmente. As lojas de rua, especialmente no Centro, na Avenida Monsenhor Tabosa e na região da Rua José Avelino, além dos shopping centers, estarão abertas.

O presidente da CDL, Assis Cavalcante, explica que o feriado é uma oportunidade para consumidores anteciparem as compras da Black Friday. “O consumidor terá uma grande oportunidade de antecipar suas compras, inclusive da Black Friday, porque muitas lojas já anteciparam as promoções.

Metrofor

O Metrô e os VLTs que atendem Fortaleza e Região Metropolitana terão funcionamento especial neste feriado. As linhas Sul, Oeste e Nordeste irão operar em horários regulares pela manhã, mas com encerramento antecipado durante a tarde. Os VLTs de Sobral e Cariri não funcionarão neste dia.

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), todos os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana terão funcionamento normalmente.

Sindipostos

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informa que os postos de combustível de Fortaleza irão operar normalmente durante o feriado.

Shoppings

Iguatemi

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Praças de alimentação e quiosques de comida: 10h às 22h;

Restaurantes: 11h30 às 23h30;

Cinema: 13h às 22h;

Supermercados: 7h às 22h;

Cobasi: 9h às 21h;

Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h;

Lotérica: 10h às 18h;

Academia Bodytech: 7h às 13h;

Detran, Polícia Federal, Casa do Cidadão e Correios: fechados.

Giga Mall

Lojas e Quiosques: Abertos das 9h às 19h;

Alimentação e lazer: Abertos das 9h às 19h.

Grand Shopping Messejana

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Praça de Alimentação: 10h às 22h;

Cinema: conforme programação;

Academia Smart Fit: funcionamento normal;

Bancos Itaú e Caixa Econômica: fechados.

Terrazo Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Alimentação e lazer: 10h às 22h;

Greenlife: 8h às 16h;

Guará: 7h às 22h.

North Shopping Jóquei

Lojas, quiosques e lazer: 10h às 22h;

Praça de alimentação: 10h às 22h;

Cinépolis: De acordo com a programação;

Greenlife Arena: 6h às 22h;

Greenlife Academia: 8h às 16h;

Vacinart e lotéricas: fechados.

Quintal do Jóquei

Ordones: 11h às 0h;

Frutbiss: 12h às 0h;

Joá Garden: 11h30 às 23h30;

Maria Pitanga: 12h às 0h;

Parque do Jóquei: 17h às 22h.

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Praça de Alimentação: 10h às 22h;

Alameda Gourmet: 11h às 22h;

Smart Fit: 8h às 17h;

Lotérica: Fechada;

Lavanderia La Lav: 10h às 22h;

Detran: Fechado.

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Praça de Alimentação: 10h às 22h;

Fazendinha Restaurante: 11h às 03h;

SkyFit: 8h às 18h;

Cinema: De acordo com a programação;

Caixa Econômica: Fechado;

Casa do Cidadão: Fechado;

Detran: Fechado;

Lavateria Fast: 10h às 22h.

Shoppping Parangaba

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Praça de Alimentação: 10h às 22h;

Academia Selfit: 8h às 18h;

Lotérica, Cagece e Vapt Vupt: fechados

Parque Circuito Noel: 10h às 22h;

Cenário Natalino: 10h às 22h;

Papai Noel: 14h às 20h;

Studio Games: 10h às 22h;

Clubinho do Mar: 10h às 22h;

Aero Jump: 10h às 22h;

Game Station: 12h às 22h;

Cinema UCI: funcionamento normal.

Del Paseo