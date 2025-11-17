Com Lotofácil pagando R$ 12 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos são sorteados nesta segunda-feira (17).
As loterias federais do dia podem sortear até R$ 12 milhões nesta segunda-feira (17). Acumulado, o valor sai para quem acertar as 15 dezenas da Lotofácil.
Outro concurso que pode valer a pena apostar é a Super Sete, que paga até R$ 4,8 milhões nesta noite, a partir das 21 horas.
Outras chances de ficar milionário
A Lotomania e a Loteca também têm sorteio hoje e podem pagar R$ 4,2 milhões e R$ 4 milhões, respectivamente.
Já o concurso da Loteca sorteia R$ 4 milhões, enquanto a Quina pode pegar R$ 2,2 milhões.
A Dupla Sena também está na agenda, com o menor prêmio da noite: R$ 500 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (17/11)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Lotofácil
|R$ 12 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 4,8 milhões
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Lotomania
|R$ 4,2 milhões
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Loteca
|R$ 4 milhões
|Acertar o resultado de 14 jogos.
|Quina
|R$ 2,2 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Dupla Sena
|R$ 500 mil
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.
