Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com Lotofácil pagando R$ 12 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos são sorteados nesta segunda-feira (17).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:25)
Negócios
Imagem mostra mão segurando caneta enquanto preenche jogo da lotofácil.
Legenda: É possível apostar presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Rafael N Lins/Shutterstock.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais do dia podem sortear até R$ 12 milhões nesta segunda-feira (17). Acumulado, o valor sai para quem acertar as 15 dezenas da Lotofácil.

Outro concurso que pode valer a pena apostar é a Super Sete, que paga até R$ 4,8 milhões nesta noite, a partir das 21 horas. 

Outras chances de ficar milionário

Lotomania e a Loteca também têm sorteio hoje e podem pagar R$ 4,2 milhões e R$ 4 milhões, respectivamente.

Já o concurso da Loteca sorteia R$ 4 milhões, enquanto a Quina pode pegar R$ 2,2 milhões.

A Dupla Sena também está na agenda, com o menor prêmio da noite: R$ 500 mil. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (17/11)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Lotofácil R$ 12 milhões  Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Super Sete R$ 4,8 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Lotomania R$ 4,2 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. 
Loteca R$ 4 milhões Acertar o resultado de 14 jogos.
Quina R$ 2,2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Dupla Sena  R$ 500 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Veja também

teaser image
Negócios

7 apostas do Ceará acertam 5 dezenas na Mega-Sena; veja resultado

teaser image
Negócios

Em quais casos não é possível participar do Reforma Casa Brasil? Entenda

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem mostra mão segurando caneta enquanto preenche jogo da lotofácil.
Negócios

Com Lotofácil pagando R$ 12 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos são sorteados nesta segunda-feira (17).

Redação
Há 2 horas
Pessoa segurando uma caneta e escrevendo em uma folha de papel, com outra mão apoiada sobre a mesa.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (17)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Redação
Há 2 horas
Egídio Serpa

Por unanimidade, Camarão BR reelege Cristiano Maia à presidência

Aconteceu na sexta-feira, 14,durante a Feira Nacional do Camarão, em Natal.

Egídio Serpa
Há 2 horas
Bolsa de valores B3
Victor Ximenes

Número de investidores do Nordeste no Tesouro Direto dobra em 5 anos

Entre as macrorregiões do País, o Nordeste apresentou o maior crescimento proporcional neste tipo de investimento

Victor Ximenes
17 de Novembro de 2025
Imagem mostra montagem com duas fotos tiradas em um supermercado, sendo uma em plano mais fechado, com foco na lista de ingredientes de um produto vendido na prateleira de doces de leite, e a segunda foto em plano mais aberto, mostrando alguns potes de doce empilhados em uma prateleira.
Negócios

Doce de leite ‘fake’ é encontrado em supermercados de Fortaleza e confunde consumidores

Consumidores reclamam de sabor e textura.

Ingrid Coelho
17 de Novembro de 2025
Foto que contém obras da Ferrovia Transnordestina.
Negócios

Qual o impacto do atraso da Transnordestina na economia do Ceará após Ibama barrar a operação?

Primeira viagem foi adiada por falta de licença.

Luciano Rodrigues
17 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Data Centers no Pecém: montanha de dinheiro e energia nova

Os empreendimentos não poderão usar energia já existente. Por isto, a Casa dos Ventos acelera seus projetos eólicos, inclusive no Ceará

Egídio Serpa
17 de Novembro de 2025
Mão segurando um smartphone que exibe na tela o logotipo da Tele Sena sobre um fundo azul.
Negócios

Tele Sena 78: confira o resultado deste domingo (16/11)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Redação
16 de Novembro de 2025
Homem exercendo o ofício de sapateiro dentro de uma kombi.
Negócios

Empreendedorismo sobre rodas: comerciantes percorrem Fortaleza em busca de clientes

Esse tipo de comércio de rua também se caracteriza como empreendedorismo por necessidade.

Paloma Vargas
16 de Novembro de 2025
Imagem de uma aeronave da Level em solo no aeroporto de Fortaleza
Igor Pires

Voo da Level faz pouso não programado em Fortaleza após mais uma emergência médica a bordo

Nos últimos 12 meses, já é pelo menos a quinta emergência médica aérea registrada

Igor Pires
15 de Novembro de 2025
Foco em um vendedor despejando um cesto cheio de açai no Ver-o-Peso, maior feira livre da America Latina, em Belem, no Para.
Negócios

Entenda o impacto da redução de tarifas impostas por Donald Trump para o Brasil

Na prática, as tarifas para o Brasil tiveram redução de 10 pontos percentuais, reduzindo de 50% para 40%.

Redação
15 de Novembro de 2025
Fachada da Câmara Municipal de Forquilha.
Papo Carreira

Câmara Municipal de Forquilha fará 1º concurso público de sua história

São ofertadas cinco vagas imediatas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
15 de Novembro de 2025
Homem idoso, de terno escuro, camisa branca e gravata rosa clara, fala diante de microfones durante uma entrevista. Ele usa óculos de armação fina e tem cabelo curto e ralo. O fundo é desfocado, com tons claros e presença parcial de outras pessoas.
Negócios

Redução de tarifas é 'positiva', mas ainda há distorções, diz Alckmin

Permanecem assimetrias, inclusive, entre concorrentes diretos, como o Vietnã.

Redação
15 de Novembro de 2025
Aposta da Mega-Sena.
Negócios

7 apostas do Ceará acertam 5 dezenas na Mega-Sena; veja resultado

A maioria dos ganhadores no Estado apostou em Fortaleza.

Redação
15 de Novembro de 2025
Loterias da Caixa Econômica Federal e cédulas de 20, de 10 e de 50 reais dispostas sobre uma mesa com uma caneta azul ao lado.
Negócios

Loterias Caixa não farão sorteios neste sábado (15), Dia da Proclamação da República

O motivo se deve ao feriado nacional, que, normalmente, suspende os sorteios convencionais.

Redação
15 de Novembro de 2025
Bebê branco usa óculos e toalha em pose de uma pessoa no espa
Negócios

Spa para bebês chega a Fortaleza e expõe onda de negócios infantis com valores até R$ 618

Com crescimento do mercado wellness, estabelecimentos apostam em novo nicho.

Mariana Lemos
15 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Ceará polo cafeeiro? Comece a apostar nessa ideia da Faec

Os pesquisadores da Embrapa e do Incaper gostaram do que viram na Ibiapaba, no Apodi e no Araripe

Egídio Serpa
15 de Novembro de 2025
Orelhão da Oi.
Negócios

Desembargadora suspende falência da Oi e empresa volta ao estágio de recuperação judicial

A decisão acolhe pedido do Itaú; Bradesco também havia solicitado a suspensão do processo.

Redação
14 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 772 - Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 4,6 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 772 - Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 4,6 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 772 em 14/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Resultado da +Milionária 303 de hoje 14/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 303 de hoje 14/11; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6018, desta sexta (14/11); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6018, desta sexta (14/11); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2940 desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 100 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2940 desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 100 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3539, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3539, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6879, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,4 milhão
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6879, desta sexta-feira (14/11); prêmio é de R$ 1,4 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2849 – Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2849 – Sorteio de sexta-feira, 14/11; Prêmio de R$ 3,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2849 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2886 de hoje, sexta-feira, 14/11; prêmio é de R$ 300 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2886 de hoje, sexta-feira, 14/11; prêmio é de R$ 300 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2886 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 300 mil.

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (14/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (14/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
14 de Novembro de 2025
Mansueto falando ao microfone
Victor Ximenes

Mansueto alerta para desequilíbrio fiscal insustentável: “País não vai aguentar”

Victor Ximenes
14 de Novembro de 2025
Homem quebrando parede de casa durante reforma.
Negócios

Em quais casos não é possível participar do Reforma Casa Brasil? Entenda

Regras para adesão ao programa citam modelos de casa e condições para financiamento.

Mylena Gadelha
14 de Novembro de 2025