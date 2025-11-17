Com Lotofácil pagando R$ 12 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais do dia podem sortear até R$ 12 milhões nesta segunda-feira (17). Acumulado, o valor sai para quem acertar as 15 dezenas da Lotofácil.

Outro concurso que pode valer a pena apostar é a Super Sete, que paga até R$ 4,8 milhões nesta noite, a partir das 21 horas.

Outras chances de ficar milionário

A Lotomania e a Loteca também têm sorteio hoje e podem pagar R$ 4,2 milhões e R$ 4 milhões, respectivamente.

Já o concurso da Loteca sorteia R$ 4 milhões, enquanto a Quina pode pegar R$ 2,2 milhões.

A Dupla Sena também está na agenda, com o menor prêmio da noite: R$ 500 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (17/11)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Lotofácil R$ 12 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 4,8 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Lotomania R$ 4,2 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Loteca R$ 4 milhões Acertar o resultado de 14 jogos. Quina R$ 2,2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 500 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

