Com lembrancinhas a partir de R$ 6, empreendedores trazem novidades para os clientes na Páscoa

A Páscoa é um dos momentos mais importantes do ano para pequenos empreendedores que trabalham na área de doces. Ano após ano, a venda de chocolates artesanais tem se consolidado e chega a competir com os ovos de Páscoa de grandes indústrias.

Para manter e expandir a clientela, quem trabalha na área se dedica para trazer novidades todos os anos, seja com novos sabores ou produtos para além dos ovos de chocolate. Neste ano, empreendedores cearenses têm investido em opções de doces para lembrancinhas, mais acessíveis para compra em quantidade.

É o que tem feito a proprietária da Reconfeitar, Renata Santiago, de 42 anos. Ela inseriu em seu cardápio produtos menores e mais em conta, que normalmente são comprados para presentear.

“Esse ano eu aumentei as opções de lembranças. Eu fiz tanto cardápio de ovo de colher, que é a procura maior, mas fiz presentes e lembrancinhas. Tenho brownie na caixinha a partir R$ 10 até R$ 60. Tem para todo gosto, a gente apostou muito nessa questão do presentear, não só do consumo próprio”, aponta.

Ela destaca que a procura já está sendo alta e que esses itens normalmente são comprados em quantidade, para presentear, por pessoas que estavam comprando um ovo de colher para consumo próprio. A expectativa é que, com essa estratégia, seu faturamento duplique ou triplique em relação ao ano passado.

Melhor época do ano

De acordo com pesquisa da Fecomércio, a Páscoa deve movimentar R$ 240 milhões no comércio de Fortaleza este ano, se consolidando como a quinta principal data para o setor, em empate com o Dia dos Pais.

A diretora institucional da Fecomércio, Cláudia Brilhante, destaca que o atual momento chama as pessoas para o consumo, sobretudo de chocolates, pães e peixes, comidas típicas do período. Segundo ela, os pequenos empreendedores têm um papel importante nesse cenário.

“Uma coisa superimportante, muita gente está comprando o ovo de Páscoa artesanal. Os empreendedores se capacitaram, compram embalagem, tem uma venda muito boa desse setor. De pessoas que estão fabricando com profissionalismo. Concorre de igual para igual com grandes fábricas e as pessoas inclusive têm preferência”, aponta.

No ramo de confeitaria desde 2019, a empreendedora Renata Santiago conta que a Páscoa é o momento mais esperado do ano.

Renata Santiago Empreendedora Pra quem trabalha com doce, a Páscoa é o nosso Natal, é a época melhor de vendas, é a época que todo mundo quer comer e presentear com doce. É uma oportunidade de faturamento, é a época mais esperada do ano”

Ela relembra que passou por momentos complicados na pandemia, tendo que demitir funcionários da Reconfeitar. No ano passado a demanda já cresceu, mas a expectativa é que esse ano traga resultados ainda melhores.

Legenda: A Reconfeitar comercializa caixas temáticas da Páscoa Foto: Divulgação

“Do ano passado para cá eu vi que essa questão das festas melhorou muito, teve uma procura muito maior para esse tipo de evento. Aproveitando essa empolgação das pessoas em festejar, a gente imagina que a Páscoa esse ano vai ser bem melhor que o ano passado, que já foi boa”, espera.

Novidades para o público

Esse é o primeiro ano que a Chocolacce também adota a estratégia de vender lembrancinhas na Páscoa. A loja está comercializando neste ano mini ovos recheados por R$ 6.

Legenda: A Chocolacce funciona principalmente no período da Páscoa Foto: Ismael Soares

A empresa foi criada em 2018 como uma parceria entre a funcionária pública aposentada Catarina de Sousa, de 62 anos e a arquiteta Carolina Lopes, de 26 anos, mãe e filha. A loja surgiu em uma Páscoa e tem se consolidado ano após ano como uma forma sazonal de a família conseguir renda extra.

Vindas do Acre – o que explica, inclusive, o AC CE no nome da loja – mãe e filha começaram a trazer produtos diferenciados na pandemia.

“Na pandemia, a gente criou o pão de coco com castanha do Brasil. Na Páscoa, juntou esse pão de coco com os ovos de Páscoa”, conta Catarina.

Carolina lembra que a melhor Páscoa que elas tiveram até agora foi a de 2021, quando conseguiram faturar mais de R$ 4 mil. Esse foi o ano também que elas começaram a pensar em novidades, como produtos e sabores novos, e passaram a investir mais em marketing.

Legenda: Carolina e Catarina apostaram em sabores novos para este ano Foto: Ismael Soares

“Nas primeiras Páscoas a gente foi vendo o que que vendia e começou com os básicos. A partir da terceira Páscoa a gente começou a inovar. Em 2021 a gente pediu para quatro influencers criarem um sabor. Como o marketing foi mais profundo esse ano, gerou resultado”, afirma.

Neste ano, além dos ovos menores, as novidades incluem ovos recheados de napolitano, mousse de limão e pudim. A meta a se correr atrás é o faturamento alcançado em 2021 e as empreendedoras estão otimistas com a demanda até o momento.

Para além dos ovos de Páscoa

Legenda: A Sra. Donuts já faz cardápio de Páscoa há 3 anos Foto: Thiago Gadelha

A empreendedora e estudante de engenharia de alimentos, Beatriz Ribeiro, de 28 anos, começou a utilizar o período da Páscoa para conseguir uma forma de renda antes até começar sua empresa atual. O período é importante para o faturamento da Sra. Donuts, que vende o doce americano em Fortaleza desde 2019.

Beatriz Ribeiro Empreendedora A Páscoa veio já antes da Sra. Donuts. Quando eu estava querendo casar, eu e meu esposo estávamos precisando de um dinheirinho e aí a gente lançou uma marca na época e começamos a vender ovos de Páscoa. Na Sra. Donuts esse é o nosso terceiro ano na Páscoa, a gente sempre traz além dos ovos os donuts e brownies personalizados. É uma aceitação enorme, a procura está enorme. A gente tem expectativa que a procura seja grande neste ano”

O cardápio da empresa no período inclui o carro chefe da loja com decorações de coelhos e cenouras, remetendo à data comemorativa. A loja também comercializa ovos recheados nesse período do ano.

Uma novidade para 2023 é o kit “monte o seu”, que inclui donuts, enfeites de coelhos da Páscoa e recheios, para que as crianças possam montar em casa a sobremesa. Beatriz ressalta que também está apostando em barras de chocolate menores, voltadas para quem quer presentear.

Esse é o primeiro ano que a empresa passa pela data comemorativa com uma cozinha externa à casa da empreendedora. Com um planejamento maior, Beatriz espera triplicar o número de pedidos do ano passado.

Legenda: Na Páscoa, Beatriz faz caixas temáticas Foto: Thiago Gadelha

“A procura está superando, o pessoal no Instagram e no WhatsApp estão cobrando. A maioria dos clientes são pessoas que já compraram da gente nesses últimos anos, então a gente sabe que realmente entregamos um produto de qualidade, que o cliente gostou”, se alegra.

O sonho é abrir ainda este ano um ponto físico da Sra. Donuts, que hoje atende apenas por meio de delivery.

