Com 14 lojas no Ceará, Grupo Carrefour registra lucro líquido de R$ 221 milhões

O Grupo Carrefour Brasil teve lucro líquido de R$ 221 milhões no terceiro trimestre de 2024. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o valor representa um crescimento de 67,4%.

Quando é considerado o lucro líquido ajustado (segundo o Serasa, é o lucro líquido "subtraindo os valores destinados às reservas legais e para imprevistos do ano seguinte, somada à reserva de contingência não usada no período"), o valor fica próximo do dobro, chegando a R$ 412 milhões, alta de 94,6% em relação a 2023.

Os dados foram divulgados pelo Grupo Carrefour Brasil nesta quinta-feira (31) após o fechamento do mercado financeiro. No consolidado das operações de todas as marcas da empresa, todos os indicadores apresentados pela companhia registraram alta.

O CEO do grupo, Stephane Maquaire, ressaltou, no documento de divulgação do resultado financeiro do terceiro trimestre, a força do "cash & carry", como é chamado o formato atacarejo, representado na empresa pela bandeira Atacadão, bem como as aberturas do clube de compras Sam's Club.

Veja também Negócios Taxa de desemprego recua para 6,4%, atingindo segundo menor índice da história Negócios Por que mais de 100 mil cearenses pediram para sair do trabalho em 2024

"No cash & carry, aceleramos a implementação de serviços e self-checkout nas lojas, aumentando o tráfego de clientes B2C. (…) No Sam's Club, este foi um trimestre de investimento em expansão de lojas e da base de clientes, que será fundamental para solidificar a proposta de valor do clube no futuro. As lojas convertidas progrediram em sua maturação e as sinergias da fusão entre os ativos do Grupo Carrefour Brasil e BIG Bompreço atingiram run-rate anualizado de R$ 2,7 bilhões no trimestre, em curso para atingir a meta revisada de R$ 3 bilhões até o final de 2025", pontuou.

Outra questão destacada por Stephane Maquaire é o da "monetização de alguns ativos imobiliários por meio de sale-leaseback". Essa é uma prática na qual grandes empresas varejistas atuam como forma de obter caixa para futuros investimentos.

Conforme revelado pelo colunista Victor Ximenes, do Diário do Nordeste, a modalidade escolhida pelo grupo leva a venda de imóveis por alguma empresa enquanto celebra um contrato de locação com o comprador do prédio. No caso do Carrefour, o prazo é de 13 anos, renováveis por períodos de 5 anos.

Uma das unidades vendidas foi a do Atacadão do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Com isso, o Carrefour vende a loja, que antes era de propriedade do grupo, para um investidor, e assina um contrato de aluguel para continuar usando o espaço. Além do atacarejo no Ceará, outras 14 lojas entraram no sale-leaseback por R$ 725 milhões.

Atacadão domina vendas

Stephane Maquaire celebrou os bons resultados operacionais do terceiro trimestre, e chamou os três meses finais do ano de "o mais relevante para os varejistas": "Estamos preparados para (…) crescimento de receita, expansão de margem e investimentos em crescimento futuro", completou.

De todos os resultados do Grupo Carrefour Brasil, os mais expressivos são representados pelo Atacadão. De acordo com informações da própria empresa, a bandeira de atacarejo foi responsável por 72% das vendas no terceiro trimestre, com alta em praticamente todos os indicadores.

Legenda: Atacadão é a maior bandeira do Grupo Carrefour Brasil, com mais de 370 lojas Foto: Divulgação

As maiores valorizações foram nos dados "vendas líquidas" e "receitas totais", que se aproximaram de R$ 20 bilhões no Atacadão. Boa parte desse resultado se deve ao processo de conversão de antigas lojas do Grupo BIG, bem como hipermercados Carrefour que foram adaptados para a bandeira de atacarejo.

Em três meses, o grupo francês fez sete inaugurações, sendo todas conversões, seja de antigos hipermercados Carrefour ou de supermercados da mesma bandeira. Foram abertos três Atacadões (dois na Bahia e um no Rio de Janeiro) e quatro Sam's Club (Alagoas, Bahia, Ceará e Minas Gerais).

Grupo encolhe em quantidade de lojas, mas performa melhor

Na comparação com dezembro de 2023, quando tinha 1.188 unidades espalhadas no País, o Grupo Carrefour Brasil diminuiu consideravelmente de tamanho. Agora, são 1.041 estabelecimentos, a maioria deles correspondendo ao atacarejo Atacadão, com 374 lojas.

O maior encolhimento do grupo são nos hipermercados e supermercados. Foram 29 unidades fechadas do primeiro formato, e 119 do segundo entre dezembro do ano passado e setembro de 2024.

Essa questão também é traduzida nos números de performance das bandeiras de varejo do Grupo Carrefour Brasil. A empresa teve prejuízo em praticamente todos os indicadores que incluem lojas de supermercados e hipermercados.

"As vendas totais foram R$ 6,4 bilhões, -7,9% (na comparação com o mesmo período de 2023) consequência da redução de 22% na área de vendas devido aos ajustes de portifólio. (...) Como parte do nosso plano anunciado para otimizar a alocação do nosso portifólio de ativos e simplificar a estrutura do formato, convertemos 18 lojas de varejo nos últimos 12 meses (13 hipermercados + 5 supermercados) em lojas Atacadão e Sam’s Club e fechamos 126 lojas do varejo (16 hipermercados + 110 supermercados) no mesmo período", explica a empresa no balanço financeiro.

Legenda: Sam's Club terá segunda loja em Fortaleza, no bairro Luciano Cavalcante Foto: Thiago Gadelha

Prova da estratégia são as altas nos indicadores "vendas brutas" e "receitas totais" no consolidado do Grupo Carrefour Brasil, que inclui lojas de atacarejo, varejo, clube de compras e o Banco Carrefour.

Nas vendas brutas, o grupo ficou perto de bater os R$ 30 bilhões, chegando a R$ 29,54 bilhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 4,8% no comparativo com o mesmo período de 2023. Já nas receitas totais, o resultado positivo foi representado por uma alta de 5,1% em relação ao 3º trimestre do ano passado, chegando a R$ 28,37 bilhões.

O Grupo Carrefour Brasil tem 14 lojas em todo o Ceará, número que passou por ajustes em 2024 após a descontinuidade da marca de hipermercado Carrefour no território cearense, em janeiro deste ano.

No Estado, são 12 Atacadões e dois Sam's Club. A maior parte das lojas estão em Fortaleza (oito ao todo), mas há ainda estabelecimentos em Caucaia, Eusébio, Juazeiro do Norte (dois), Maracanaú e Sobral.