Carrefour vende imóvel de loja do Atacadão em Eusébio

O Carrefour anunciou a venda de 15 imóveis próprios onde estão localizadas lojas de sua bandeira Atacadão para o Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Real Estate.

Neste pacote, está incluída uma unidade no Ceará, o Atacadão de Eusébio (Av. Eusébio de Queiroz, 305), na Região Metropolitana de Fortaleza.

A operação total, cuja conclusão ainda depende de aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), é de R$ 725 milhões. A empresa não detalhou o valor específico da venda de Eusébio.

Veja a lista dos imóveis do Atacadão vendidos

Atibaia (SP)

Santa Bárbara d'Oeste (SP)

Presidente Prudente (SP)

Araraquara (SP)

Caraguatatuba (SP)

Barretos (SP)

Eusébio (CE)

Campo Grande Aeroporto (MS)

Três Lagoas (MS)

Lucas do Rio Verde (MT)

Barra do Garças (MT)

Cuiabá Tijucal (MT)

Maringá Fernão Dias (PR)

Anápolis (GO)

Boa Vista (RR)

Sale-leaseback

Conforme o Carrefour, o negócio inclui contratos de locação na modalidade “sale-leaseback”, no qual a empresa busca vender seu imóvel enquanto celebra um contrato de locação com o comprador do prédio. O prazo é de 13 anos, renováveis por períodos de 5 anos.

Em Fato Relevante, a empresa informou ainda que as despesas com aluguel desses imóveis serão de aproximadamente R$ 4,8 milhões por mês.

"A Operação está alinhada com a estratégia do Grupo Carrefour Brasil de destravar valor de portfólio imobiliário, com foco na monetização dos ativos, maximização dos retornos para seus acionistas e melhor alocação de capital", diz a companhia.

