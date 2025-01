Clube do Botox, assinatura e consórcios: procedimentos estéticos impactam orçamento e podem custar ao menos R$ 25 mil

Com as possibilidades e avanços dos procedimentos estéticos nos últimos anos, o “estar de bem com o espelho”, em muitos casos, tem saído do campo do sentir e se tornado um ponto de importância na planilha de gastos. Atualmente, homens e mulheres passam por uma busca de rejuvenescimento e é nesse sentido que tratamentos e até cirurgias têm tomado parte do orçamento mensal.

Assim, clínicas e profissionais estão apostando em planos de pagamento, financiamento direto, mensalidades e até consórcios para tentar democratizar e fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso a estes métodos de cuidado pessoal.

Cada vez mais procurado pelos homens, mas também podendo ser feito em mulheres, o implante capilar é um dos procedimentos que mais tem movimentado este mercado de medicina estética. O gerente administrativo, Daniel Souza, 28 anos, é um exemplo de quem foi buscar o seu sonho e o fez caber dentro da sua realidade financeira.

Jovem, ele conseguiu fazer o procedimento cirúrgico após quitar o financiamento que realizou direto no consultório médico.

“Me sentia muito incomodado (com a aparência). Sentia vergonha e, com isso, minha autoestima era muito baixa”.

Para conseguir realizar esse sonho, após consultar e sentir confiança no médico, deu uma entrada e ficou pagando o restante do valor em 12 meses.

“Fiz o procedimento quando todo o investimento foi quitado. Estou muito feliz com o resultado, superou minhas expectativas”.

Pagar como puder

Realizando cerca de 20 cirurgias deste tipo por mês, o médico tricologista de Fortaleza, Leonardo Amarante, foi quem auxiliou Daniel a ficar mais satisfeito com a sua aparência. Atualmente, os valores na sua clínica estão entre R$ 18 mil e R$ 25 mil, dependendo do grau de calvície e da forma de pagamento.

Legenda: Leonardo Amarante, médico especialista em transplante capilar, realiza financiamento no consultório para proporcionar procedimento cirúrgico a mais pacientes Foto: Arquivo pessoal

Além do pagamento à vista, o profissional aceita Pix e parcelado no cartão, em até 10 vezes sem juros. “Mas também temos opções de parcelamento em até 18 vezes e, dependendo das condições, temos uma cirurgia programada, onde o paciente pode se organizar e ir pagando da forma que ele quiser. Assim, no momento que ele quita a cirurgia, ele realiza o procedimento”, explica.

Para Amarante, realmente, o procedimento está mais acessível para a população e não é feito apenas no topo da cabeça, como também na barba e até na sobrancelha.

A informação chegou para todos. Obviamente a maior procura aqui na clínica é por homens, por conta da calvície androgenética, que é a calvície que vai atingir pelo menos 50% da população masculina. Porém, temos também a procura por tratamentos cirúrgicos e tratamentos clínicos por meio de medicação ou procedimentos também por mulheres”. Leonardo Amarante Médico tricologista

Tratamento personalizado

Dentre os fatores que influenciam no custo do implante está a quantidade de retirada de fios corporais do paciente, o chamado body hair transplante. Além disso, o especialista aponta a necessidade de parecer natural e o fato de ser um processo “minucioso e artesanal”, também como pontos de encarecimento para o paciente.

“Prezo muito pela naturalidade, para que as pessoas não tenham a percepção de que o meu paciente realizou transplante capilar. Então, é uma cirurgia mais demorada, mas minimamente invasiva e sem nenhum tipo de dor”.

Legenda: Procedimento de implante capilar tem se tornado mais popular e buscado principalmente por homens Foto: Freepik

“10 de cada 10 pacientes buscam o Botox”

Com mais de 60 mil trabalhos estéticos no seu currículo, o dentista Adriano Abreu afirma que 10 de cada “10 pacientes buscam o Botox”. Como se fosse a porta de entrada para os procedimentos estéticos, a toxina botulínica tem se popularizado demais.

“Até porque, a grande maioria ainda nem consegue definir a diferença entre Botox, preenchedores e estimuladores de colágeno, por exemplo. Então, o procedimento mais procurado é o Botox”, explica.

Sobre as técnicas e valores, em seu consultório, um tratamento que chama de “básico” está custando entre R$ 4 mil e R$ 5 mil.

“Isso é quando o paciente precisa pouco, fazemos um pouco de testa, um pouco nos olhos, um pouco de preenchedor e um ultrassom microfocado (procedimento estético não invasivo que usa ondas de ultrassom para reduzir a flacidez facial e os sinais de envelhecimento)”, revela o profissional, lembrando que atualmente há “muitas outras tecnologias sendo utilizadas” nesse processo de rejuvenescimento.

Saiba quanto custam os procedimentos relatados aqui

Clube do Botox: a partir de R$ 149,90 por mês - dá direito a duas aplicações no ano.

Pacote básico de tratamento de rejuvenescimento (toxina botulínica, preenchedor e ultrassom microfocado): a partir de R$ 4 mil.

Implante capilar: de R$ 18 mil a R$ 25 mil, dependendo do grau de calvície e da forma de pagamento.

Produtos tiveram alta de preço no pós-pandemia

Abreu ainda comenta que os preços dos produtos subiram até 45% no pós-pandemia. Ele pontua que quando se fala em harmonização facial geralmente são coisas caras e com variáveis muito grandes entre fabricantes.

“Cada profissional e cada paciente se adapta a sua realidade. Vivemos em um país que está passando por uma condição complicada, então o preço acaba pesando bastante”.

Clube é alternativa para garantir procedimentos com bons preços

Em uma clínica de Fortaleza, as irmãs Jeovana e Jordana Soares Mourão, possuem cerca de 200 membros ativos no plano de tratamento chamado “Clube do Botox”. A ideia surgiu da observação das necessidades e desejos dos pacientes em manter uma aparência jovial ao longo de todo o ano, de forma prática e econômica.

Legenda: Médica Jeovana Mourão tem com a sua irmã Jordana uma clínica em que pacientes podem fazer procedimentos por assinatura. O mais procurado é o "Clube do Botox" Foto: Arquivo pessoal

“Estamos praticando essa modalidade de agendamento e pagamento há quatro anos e a resposta dos nossos clientes tem sido extremamente positiva. Eles apreciam a conveniência de programar o cuidado estético contínuo sem preocupações financeiras inesperadas ao longo do ano e garantindo a manutenção do preço dos procedimentos ao longo dos 12 meses”, conta Jordana.

Nesta assinatura anual, com preços de mensalidades que variam de R$ 149,90 a R$ 316,75, é ofertado duas aplicações no terço superior da face (testa, pés da galinha, arqueamento de sobrancelhas, entre outras áreas). Pode ser acompanhado de preenchedor e, atualmente, ao aderir o paciente ainda ganha uma sessão de Fotoage (tratamento dermatológico com luzes).

Antioxidantes e laser também são opções

Com o sucesso de adesão da assinatura de toxina botulínica, as irmãs iniciaram “clubes” de aplicação de antioxidante, para combater sinais do envelhecimento e um que leva o nome da clínica, focado em tecnologias em que o paciente escolhe um procedimento por mês a ser realizado com laser durante um ano.

“Acreditamos firmemente que esse tipo de programa torna os procedimentos estéticos mais democráticos e acessíveis. Essa estrutura de adesão proporciona a flexibilidade financeira que muitos procuram ao considerar tratamentos estéticos, pois além de manter o valor do procedimento ao longo do ano, eles ainda podem parcelar em até 10x”, ressalta Jordana.

Para procedimentos mais caros, consórcio pode ser aliado

Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), a estimativa para o consórcio de serviços, onde estão incluídos os procedimentos médicos e estéticos, em 2025, é de crescimento de 10%. No país, o total de participantes ativos em grupos desse tipo de consórcio superou os 130 mil em novembro de 2024.

Em paralelo, o total de cotas vendidas apontou avanço de 11,1%, chegando a 48,42 mil adesões, com um tíquete médio crescente (alta de 20,2%). Como consequência dessa combinação, o volume de créditos comercializados chegou a quase R$ 830 bilhões.

A entidade, porém, não tem como apontar quanto deste montante foi usado para cirurgias médicas e procedimentos estéticos.

Thiago Guerra, diretor-regional da Embracon, administradora de consórcios, afirma que este segmento tem se tornado cada vez mais comum no mercado. Nele, a carta de crédito pode ser contratada para diversos serviços, como festas, viagens, procedimentos estéticos, cirurgias plásticas, fertilização in vitro, entre outros.

No Brasil, em 2024, o setor de consórcios de serviço da Embracon, de maneira geral, liberou R$ 16,2 milhões em créditos.

Valores das cartas e das prestações

Na Embracon, os valores das cartas de crédito variam de R$ 15 a R$ 30 mil, os prazos vão de 20 a 40 meses. Isso permite que o cliente escolha um período que se encaixe melhor no seu planejamento financeiro com parcelas a partir de R$ 472,50.

“O consórcio de cirurgia funciona da mesma forma que os outros consórcios, com a possibilidade de contemplação por meio de sorteio ou lance. Os participantes concorrem mensalmente a uma carta de crédito que pode ser utilizada para cobrir os custos da cirurgia desejada. Para ser contemplado, é necessário estar com as parcelas em dia”, ressalta Thiago.

