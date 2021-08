Cidades do Ceará querem festa no Réveillon 2022, mas aguardam cenário da pandemia

Mesmo com um cenário sanitário que ainda inspira cuidados, a vacinação contra Covid-19 e a liberação das atividades econômicas fizeram algumas cidades começarem a se movimentar para a realização do Réveillon. O Rio de Janeiro, por exemplo, já anunciou que planeja uma virada com 13 palcos em diferentes pontos da capital, condicionada ao comportamento dos indicadores da doença até lá.

Como está a previsão de Réveillon nos municípios cearenses

Fortaleza

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura (Secultfor), ainda não há previsão para a realização de festa de fim de ano na Capital, o que deve depender do cenário epidemiológico e da liberação por meio de decreto estadual.

No ano passado, a tradicional festa na Praia de Iracema foi cancelada por conta da pandemia para evitar aglomerações. Todo o calçadão recebeu grades para bloquear o acesso.

No entanto, a Prefeitura realizou, em 2020, um festival online que contou com diversas atrações, como Marcos Lessa, Flávio José, Selvagens à Procura de Lei, além de humoristas.

Aquiraz

A Prefeitura de Aquiraz afirmou à reportagem que existe a intenção de realizar a festa, mas aguarda posicionamento do Governo Estadual.

O município dispõe de uma das praias mais famosas do Ceará, o Porto das Dunas, já conhecida pelas festas privadas em condomínios de luxo.

Eusébio

Procurada pela reportagem, a Prefeitura do Eusébio também indica uma previsão positiva de que o município terá festa neste ano, no entanto, não há nada concreto até o momento.

Sobral

A Prefeitura de Sobral afirma não haver planos de eventos presenciais na cidade.

"Estamos concentrando todas nossas forças no alcance da vacinação contra a Covid-19 e evitando grandes aglomerações. Continuaremos trabalhando com apresentações virtuais dos artistas selecionados pela Lei Aldir Blanc”.

Em 2019, milhares de pessoas se reuniram na Boulevard do Arco para a virada do ano que contou com shows de Vanessa da Mata, Pé de Ouro e René Django. Aracati Cidade litorânea com algumas das principais praias do estado, Aracati se planeja para realizar a festa de Réveillon, de acordo com o secretário de Turismo e Cultura municipal, Luan Mota. "Obviamente, que o cenário ainda não inspira muita confiança na realização de shows com alta concentração de pessoas. Por outro lado, não queremos que, havendo a possibilidade e segurança, não seja realizado". O secretário afirma ainda que está planejando e conversando com algumas atrações, estudando locais."Ainda não é tempo de pensar em festa, os esforços hoje da prefeitura estão voltados para o combate à Covid-19", acrescenta.

Jijoca de Jericoacoara

Um dos destinos mais procurados por turistas no Ceará, Jericoacoara é famosa pela badalação no réveillon. Neste ano, de acordo com a Prefeitura, ainda não há previsão de festa organizada pela gestão municipal.