Aterro da Praia de Iracema não terá queima de fogos no Réveillon 2021

Parte essencial da festa anual da virada de ano da Praia de Iracema, o show pirotécnico que envolve a queima de fogos não irá acontecer no Réveillon 2021. O espetáculo chama a atenção de quem escolhe o local para estar nos primeiros minutos do novo ano. A informação foi dada hoje pela Secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Magda Almeida.

Quatro regiões de saúde do Ceará têm aumento nos índices de Covid-19, aponta boletim da Sesa

Roberto Cláudio e Sarto são recebidos por ministro da Saúde para tratar sobre vacina contra a Covid

"A queima de fogos é um chamariz para que a gente comemore, festeje e aglomere. Então, seguindo também vários outros países e várias outras cidades, esse ano não haverá queima de fogos no réveillon", frisou Magda Almeida.

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, já havia descartado a realização da tradicional festa de Réveillon, com shows de várias bandas, no Aterro da Praia de Iracema, na Capital, também devido à pandemia de Covid-19. O prefeito fez a declaração após votar nas Eleições 2020 em uma escola particular no bairro Aldeota.

O decreto especial publicado pelo Governo do Ceará para as festas de fim de ano não citava a queima de fogos. O governador Camilo Santana (PT) afirmou, nesta quinta-feira (17), que uma operação para coibir festas vai ser montada na Praia de Iracema.

De acordo com Magda Almeida, a Sesa do Ceará, em parceria com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) e a Prefeitura de Fortaleza promoverão uma ação para prevenir aglomerações no dia 31 no aterro.

No Réveillon 2020, o show pirotécnico durou 12 minutos, e custou R$ 1,2 milhão.