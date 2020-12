Praia de Iracema terá Aterro fechado e operação para coibir festas de Réveillon, diz Camilo

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou nesta quinta-feira (17), que a Praia de Iracema terá uma operação para coibir festas de Réveillon. O Aterro será fechado para evitar aglomerações.

"Vai ter uma operação da Prefeitura em parceria com a Polícia Militar, não só de dispersar, como para proibir que as pessoas possam se aglomerar na Praia de Iracema e Beira Mar e locais, geralmente, que a população procura muito para fim de ano", disse em entrevista ao Bom Dia Ceará, no Sistema Verdes Mares.

Ainda durante a entrevista, o gestor disse, que o primeiro lote de 1,7 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 que deve ser enviado ao Ceará no primeiro semestre de 2021 deverá ser do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca.

De acordo com o plano nacional de imunização lançado, na última quarta-feira (16), pelo Governo Federal, o "memorando de entendimento" é para aquisição de 100,4 milhões de doses da AstraZeneca até julho de 2021.

Três fases de vacinação

O Ministério da Saúde planeja, nas primeira três fases de vacinação, aplicar doses da AstraZeneca. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma das mais importantes instituições de ciência e tecnologia da América Latina, é parceira da Oxford e do laboratório AstraZeneca na produção dessa vacina.

"A maior quantidade de vacina que o Ministério (da Saúde) fez acordo é com a Fiocruz e Oxford, com relação à AstraZeneca. A previsão é que no primeiro semestre o Ceará receba 1,7 milhão da AstraZeneca, depois de validada pela Anvisa, pelos órgãos competentes, que garantam a segurança da vacina", afirmou Camilo em entrevista à TV Verdes Mares

Camilo afirmou que o plano de vacinação no Ceará deverá seguir quatro fases. Na primeira, serão imunizados os profissionais de saúde e idoso que são considerados grupos de risco (pessoas acima de 65 anos).

Na segunda fase, segundo o governador, deverão ser vacinados pessoas de 60 a 74 anos e pessoas com comorbidades. Na quarta e última fase, é que a população em geral será vacinada.