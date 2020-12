Ceará deve receber 1,7 milhão de doses da vacina; imunização começa em fevereiro, diz Camilo

O Estado do Ceará deverá receber 1,7 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 no primeiro semestre de 2021. A informação foi dada pelo governador Camilo Santana (PT) após solenidade de lançamento do Plano Nacional de Imunização, em Brasília, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Ainda segundo o governador, a expectativa é que a imunização da população brasileira comece em fevereiro do próximo ano.

Do total, entre 250 mil e 300 mil doses serão direcionadas a profissionais de Saúde que estão na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus. Compõem ainda os contemplados na primeira fase de vacinação, os idosos acima de 75 anos.

"O Ministério já garantiu que, independente de ser a vacina do Butantã, a de Oxford ou a da Pfizer, qualquer uma delas que seja certificada será a vacina iniciada para aplicação nos brasileiros, inclusive no Ceará", disse o governador.

No Estado

Em paralelo ao trabalho do governo Federal, Camilo Santana disse que o Estado vem atuando na preparação para o início da vacinação. "No Ceará, estamos comprando seringas, agulhas, refrigeradores. A partir do momento que o Estado recebe a vacina, é nossa responsabilidade distribuir para os municípios", destacou.