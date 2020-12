Roberto Cláudio e Sarto são recebidos por ministro da Saúde para tratar sobre vacina contra a Covid

O prefeito Roberto Cláudio e o prefeito eleito de Fortaleza, José Sarto, foram recebidos em Brasília pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta quinta-feira (17). O intuito do encontro era tratar do Plano Nacional de Imunização para a vacinação contra o coronavírus, cujo anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde, na quarta-feira (16).

Roberto Cláudio declarou que ouviu do ministro “boas informações sobre os esforços que o Ministério está adotando para fazer chegar a vacina à população, e como estaremos integrados a esse esforço de saúde pública”. Na ocasião, também esteve presente o ex-vice governador do Ceará, Domingos Filho.

“Tudo que for necessário no âmbito da Prefeitura para que o plano seja executado e possamos atender a população, envidaremos todos os esforços que estiverem ao nosso alcance”, afirmou José Sarto. Segundo o prefeito eleito, a prevenção e o combate ao coronavírus são prioridades da gestão.

Conforme anunciado na quarta-feira, o Ceará deverá receber 1,7 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 no primeiro semestre de 2021. A informação foi dada pelo governador Camilo Santana (PT) após solenidade de lançamento do Plano Nacional de Imunização, em Brasília, no Palácio do Planalto.

Do total, entre 250 mil e 300 mil doses serão direcionadas a profissionais de Saúde que estão na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus. Compõem ainda os contemplados na primeira fase de vacinação, os idosos acima de 75 anos.

Em Fortaleza, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Fortaleza já anunciou que traça o plano municipal de vacinação mesmo que ainda não haja um dia específico para início da imunização. Além disso, como não se sabe se as escolas poderão ser utilizadas como locais para vacinação, a Prefeitura, tem uma estratégia em paralelo na qual cogita o uso de espaços como o Centro de Eventos, o estádio Presidentes Vargas, a Arena Castelão, o Ginásio Paulo Sarasate e o Centro de Formação Olímpica (CFO).