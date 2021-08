Réveillon 2022: capitais começam a planejar festas de fim de ano; veja detalhes

Cidades como Salvador e Rio de Janeiro já começaram os preparativos para o Réveillon 2022. Na cidade nordestina, por exemplo, o prefeito Bruno Reis declarou que as atrações devem contemplar cinco dias de festas. Enquanto isso, em solo carioca a expectativa é de que 13 palcos sejam montados para a virada do ano.

A confirmação das festas, porém, está condicionada às condições epidemiológicas devido à pandemia de Covid-19.

Ainda segundo o prefeito de Salvador, apesar do cenário incerto, o esperado é que a festa aconteça entre 29 de dezembro e 2 de janeiro.

"Eu tenho evitado falar em Réveillon, falar de Carnaval, para não colocar os carros na frente dos bois, mas o Réveillon de Salvador já está preparado, já tenho as atrações praticamente fechadas", declarou em coletiva na última sexta-feira (6).

Evento com testes

Em Salvador, um evento-teste deve definir as diretrizes para realização de shows e festas na cidade, mas os detalhes para a celebração do novo ano ainda não foram informados.

Bruno Reis também destacou a relação entre os eventos de grande porte e a economia de Salvador. "Não descuidei de nenhuma ação de nossa cidade, e tem ações que são importantes, como esses eventos que marcaram sempre a estratégia de promoção de Salvador no Brasil e no mundo", apontou.

No Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro já divulgou os cadernos de encargos para a realização do Réveillon este ano. Os documentos devem ser utilizados como guia para empresas interessadas em patrocinar o evento.

Entretanto, segundo a Riotur, a festa não está garantida. A Prefeitura do Rio de Janeiro pontuou que o cenário epidemiológico do coronavírus na capital deve ser o critério principal para decidir sobre a comemoração.

"Nós estamos programando diante dos dados – aí, desculpe, são os epidemiologistas que podem nos dizer – que a gente vai ter, sim, Réveillon e Carnaval", declarou o prefeito Eduardo Paes.

Além dos três palcos em Copacabana, outros dez lugares podem receber os festejos. São eles: Boulevard Olímpico, Praça Guilherme da Silveira, IAPI da Penha, Praça Paulo da Portela, Praia do Flamengo, Praia da Moreninha, localizada em Paquetá, Praia da Bica, na Ilha do Governador, Praia da Capela, em Guaratiba, Praia de Sepetiba e o Piscinão de Ramos.

Em Fortaleza

Na Capital cearense, o assunto continua incerto. Até o momento, a Prefeitura não divulgou a intenção de realizar o evento tradicional no Aterro da Praia de Iracema, cancelado entre 2020 e 2021 por conta da pandemia de Covid-19.

Conforme o decreto atual do Governo do Estado do Ceará, a capacidade máxima para eventos em solo cearense é de 200 pessoas em espaços abertos e 100 em locais fechados - seguindo protocolos como a testagem dos participantes.

Ainda na sexta (6), o governador Camilo Santana anunciou que os protocolos seriam mantidos por conta do avanço da variante Delta do Sars-CoV-2.

*Esta matéria será atualizada conforme surjam informações de mais festas planejadas por capitais