Cesta básica no atacarejo pode sair quase R$ 70 mais barata; veja comparação e como economizar

O conjunto de itens da cesta básica fica R$ 68,53 mais barato no atacarejo em Fortaleza. O valor total de R$ 542,81, cobrado em supermercados, passa para R$ 474,28 neste outro modelo de negócio, totalizando queda de 12%.

Na ponta do lápis, em um ano, o consumidor economizaria R$ 724,56 se conseguisse reduzir essa quantia todos os meses.

Para o cálculo, o Diário do Nordeste adaptou a composição da cesta básica definida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que considera o gasto com alimentação de uma família padrão (2 adultos e 2 crianças).

Como chegamos a esse valor?

Utilizamos a listagem de alimentos conforme a cesta do Dieese, mas com alguns ajustes de quantidade ofertadas em atacarejos e de itens disponíveis. Depois, foram aplicados os preços da pesquisa feita pela empresa InfoMarket, realizada entre 1º de julho e 26 de agosto último.

Nesta simulação, as quantidades fracionadas (na metodologia do Dieese) foram arrendondas. Por exemplo, em vez de 4,5 quilos de carne, consideramos cinco quilos. O mesmo foi feito com o arroz (3,6 kg) e o feijão (4,5 kg).

A banana e o café também foram adequados, passando de sete dezenas para sete quilos e contabilizado apenas um pacote 250 gramas e não de 300 gramas, respectivamente.

Já pão francês (produto de baixa oferta no atacado) e o óleo de cozinha, que não constavam em ambos os modelos de negócio no período do levantamento, foram desconsiderados do cálculo.

A exclusão pode justificar porque a cesta básica levantada pelo Dieese, em agosto, tem valor muito superior: R$ 626,98.

Arroz, manteiga e tomate registram maiores diferenças, mas consumidores devem ter cautela

Os produtos que apresentaram maior economia foram a manteiga (R$ 24,27%), o arroz integral (24%) e o tomate (23,19%). Entretanto, em alguns casos, a diferença é inferior a 1%.

Portanto, apesar de o levantamento apontar a economia neste conjunto, os consumidores devem ficar atentos a sua cesta de consumo para avaliar quando compensa fazer a feira em um determinado local.

Pesquisa semelhante produzida pelo Diário do Nordeste, por exemplo, já mostrou que os supermercados ofertavam, naquele período, as melhores cifras para o leite, produto que registrou inflação de 50% no acumulado deste ano até agosto, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nos atacarejos, os produtos básicos tendem a compensar mais, mas é necessária a tradicional pesquisa para confirmar o alívio no custo.

O comparativo faz parte do projeto Sua Carteira, serviço que mostra como nossos leitores podem economizar em produtos e serviços.

