Cegás reduz tarifas médias do gás natural em quase todos os segmentos; veja quais

A Companhia de Gás Natural (Cegás) decidiu reduzir as tarifas médias do gás natural em quase todos os segmentos econômicos de sua área de atuação. A medida começou a valer no último sábado (1º). A maior baixa foi no segmento cogeração, com redução média de 5%, o equivalente a uma diminuição de R$ 0,15 no preço do metro cúbico.

Em seguida, no ranking, está o segmento comercial, que teve redução média de 4,73% — R$ 0,18 — no preço do metro cúbico, e o segmento industrial, que registrou redução de 1,51% — R$ 0,05.

De acordo com a Cegás, as reduções nos segmentos residencial e setor público foram, respectivamente, de 1,23% e 1,18%, sendo que ambas tiveram redução de R$ 0,05 no valor do metro cúbico.

Em relação ao segmento automotivo, as tarifas do gás natural veicular (GNV) não sofreram alteração.

Adequação tarifária

A Cegás explicou que a redução é para adequar as tarifas de gás natural à realidade do mercado de combustíveis no Ceará e está em consonância com as regras da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), que reduziu o preço final do energético.

"Ressaltamos que o preço do GNV a ser praticado para os usuários finais é de total responsabilidade de cada posto de combustível, já que a definição do preço é regida pela livre concorrência", conclui a companhia.