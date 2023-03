Indústria de petróleo de gás apoia MME na atração de investimentos

Em mensagem a esta coluna, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), principal entidade do setor, informa que enxerga como muito positiva a iniciativa do Ministério de Minas e Energia (MME), liderada pelo Ministro Alexandre Silveira, para fomentar o desenvolvimento da indústria de óleo e gás, a partir do programa “Potencializa E&P”.

O objetivo do programa é atrair investimentos em exploração de petróleo e gás natural.

Diz a mensagem:

"A meta de transformar o Brasil no quarto maior produtor de petróleo do mundo é desafiadora, mas a indústria de petróleo brasileira já mostrou que tem capacidade técnica, tecnologia e recursos humanos para atender o crescimento da produção. A iniciativa do governo em apoiar o desenvolvimento das atividades de exploração e produção em campos maduros e também em áreas com grande potencial, mas ainda não exploradas como Margem Equatorial, por exemplo, passa uma sinalização favorável aos agentes do mercado e investidores, e conta com total apoio do IBP."

Também assinla que "o alinhamento entre governo e setor produtivo fortalece o mercado brasileiro, pois gera previsibilidade, segurança jurídica e credibilidade para atração de novos investimentos, fundamentais para o desenvolvimento do setor de óleo e gás que tem papel central no processo de transição e segurança energética".

O IBP lembra que a indústria de óleo e gás representa cerca de 15% do PIB industrial brasileiro e tem a estimativa de geração de mais de 445 mil postos de trabalho diretos ou indiretos ao ano na próxima década e cerca de US$ 180 bilhões em investimentos nesse mesmo período.