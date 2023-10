Ceará terá R$ 24 milhões em editais para financiar projetos de pesquisa do hidrogênio verde

O Governo e a Federação das Indústrias do Estado (Fiec) lançaram dois editais de financiamentos a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) do hidrogênio verde (H2V) no Ceará. Juntos, os certames totalizam R$ 24 milhões. A informação foi divulgada durante o Fiec Summit 2023, nesta quarta-feira (25), no Centro de Eventos, em Fortaleza.

Conforme o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho, o recurso do edital do governo, que é R$ 14 milhões, foi aprovado pelo governador Elmano de Freitas (PT), por meio das secretarias de Ciência e Tecnologia (Secitece) e de Educação (Seduc).

Já o certame da Fiec prevê R$ 10 milhões para apoiar estudos via os serviços Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Social da Indústria (Sesi). Segundo o presidente da entidade, Ricardo Cavalcante, o texto tinha previsão de ser assinado ainda nesta quarta.

As datas de publicação dos editais, no entanto, ainda não foram divulgadas.

"Plano diretor" do H2V no Ceará terá investimento de R$ 5 milhões

Salmito também anunciou um “masterplan”, termo em inglês para projetos de planejamento do futuro de uma cidade e para a compreensão de suas especificidades. Nesse caso, o estudo se debruçará sobre o potencial de novas cadeias produtivas a partir do hidrogênio verde (H2V) no Estado.

O investimento de R$ 5 milhões será viabilizado por meio de um convênio com a Fiec, segundo o secretário. O levantamento será desenvolvido pela consultoria global de inovação IXL, do professor de inovação na Universidade de Toronto, Hitendra Patel.

“Isso ajudará a iniciativa privada e o poder público, a partir desse plano mestre, a identificar quais oportunidades poderão ser construídas com o hub de H2V”, frisou Salmito.