Ceará tem previsão de mais de R$ 244 milhões em investimentos que devem gerar 10 mil empregos

O Ceará aprovou protococos de intenções de R$ 244 milhões em investimentos privados que devem gerar mais de 10 mil empregos diretos nos próximos anos. A aprovação foi concluída nesta quinta-feira (28) por meio do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado (Condec) do Governo do Estado.

Receberam validação 126 novos pleitos de protocolos de intenções; resoluções de benefícios; aditivos de contratos; isenção de impostos para importação de máquinas, equipamentos e matéria-prima, e outros assuntos.

Empresas interessadas em investir no potencial do Ceará investirão cerca de R$ 225 milhões em setores como turismo, alimentício, automotivo, calçadista e embalagens.

“Estes investimentos vão beneficiar cerca de 10 municípios do Estado. Isso representa geração de emprego, renda e desenvolvimento para o interior cearense. São resultados alcançados sob a liderança do governador Elmano de Freitas e que fazem parte de um esforço conjunto de vários entes do Estado em prol da atração e manutenção de empreendimentos no Ceará” disse Danilo Serpa, presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece).

A Adece é responsável pela operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado (FDI).

Outros R$ 20 milhões serão aportados por meio de empresas que ainda vão ser implantadas no Ceará. Com essas novidades, cerca de 400 empregos serão gerados direto nos setores atacadista, bebidas, calçados, eletrodomésticos, e outros.

R$ 3,5 bilhões em investimentos

Neste ano, o Condec aprovou 382 pleitos de empresas que desejavam se estabelecer no Ceará. Foram aprovados cerca de R$ 3,5 bilhões em investimentos, que previram a geração de mais de 22 mil novos postos de trabalho em todo o Estado.

O Condedc é um órgão colegiado de deliberação composto pelo presidente da Adece e por representantes Secretarias de Desenvolvimento Econômico (SDE), da Fazenda (Sefaz), do Desenvolvimento Agrário (SDA) e do Planejamento e Gestão (Seplag). A gestão é feita pela Casa Civil do Ceará.