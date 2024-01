Ceará segue com o preço médio da gasolina comum mais caro do Nordeste

O Ceará segue com a gasolina mais cara do Nordeste, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado na sexta-feira (19).

O preço médio do litro de gasolina comum no Ceará é de R$ 5,96. O balanço considerou os preços de 44 postos de combustíveis na última semana, de 14 a 19 de janeiro.

No Rio Grande do Norte, onde o preço médio é o segundo mais caro, o litro é vendido em média a R$ 5,79. Em seguida está o preço médio de Sergipe: R$ 5,76.

O Ceará também teve o maior preço entre os estados do Nordeste na semana anterior, em que a ANP registrou um preço médio de R$ 5,97.

A gasolina nos postos cearenses é a terceira mais cara do Brasil, empatada com a do Paraná. O preço médio é maior somente em Rondônia (R$ 6,48) e no Acre (R$ 6,61).

Veja o preço médio da gasolina nos estados do Nordeste: