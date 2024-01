Dono de posto ameaçado por vender gasolina barata reduz preço para menos de R$ 5

O dono de posto de combustíveis que relatou ser ameaçado por vender gasolina barata, na cidade de Russas, decidiu baixar ainda mais o preço. Nesta quinta-feira, o litro foi anunciado por R$ 4,98.

Yuri Guerra afirmou a esta Coluna que vai tentar segurar o valor, mas disse não saber exatamente por quanto tempo. Os preços de etanol (R$ 3,79) e diesel (R$ 5,33) não tiveram reduções.

O empresário disse que após a publicação da história por esta Coluna, o caso viralizou. Ele recebeu apoio de consumidores após ser alvo de mensagens intimidadoras por parte de concorrentes que, segundo ele, estão incomodados com os preços baixos.

O posto estava vendendo a gasolina por R$ 5,15, o que já o colocava como o mais barato do Ceará. Com o novo corte, o estabelecimento é o único do Estado com o litro abaixo da marca de R$ 5. Na média, os postos estão com a cotação de R$ 5,90, mas há locais chegando a cobrar mais de R$ 6,20.

MEDO E INSEGURANÇA

"Não vou mentir, estou com medo. É um momento delicado. Saio de casa com medo de morrer. Meu carro é blindado e vou ter que reforçar segurança. Mas é isso. Pra você tentar diminuir preço e brigar, tem que ter fé e coragem", relatou o empresário.

Guerra detalha que consegue atingir o preço competitivo com uma estratégica focada em turbinar o volume de vendas, com margens de lucro mais baixas. "Tem postos que vendem 3 mil litros por dia. Hoje eu tô vendendo 20 mil litros. Hoje o posto tem filas".

