Dono de posto com gasolina mais barata do Ceará diz sofrer ameaças: 'Medo de morrer'

Um posto de combustíveis está causando grande repercussão na cidade de Russas, no interior do Ceará, por vender a gasolina mais barata do Estado. O litro no estabelecimento sai por R$ 5,15, valor 75 centavos abaixo da média cearense (R$ 5,90) e R$ 1,09 a menos que a cotação mais alta do Ceará, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo).

Já o etanol custa R$ 3,69, em torno de 70 centavos mais barato que a média; e o diesel é comercializado por R$ 5,33 (80 centavos abaixo).

O proprietário do posto, empresário Yuri Guerra, afirma a esta Coluna que, desde que a revenda iniciou as operações, há 25 dias, vem recebendo mensagens intimidadoras. Os demais estabelecimentos da cidade, diz, vendem o litro a R$ 6 e foram impactados desde a chegada do negócio.

CARRO BLINDADO E REFORÇO NA SEGURANÇA

"Não vou mentir, estou com medo. É um momento delicado. Saio de casa com medo de morrer. Meu carro é blindado e vou ter que reforçar segurança. Mas é isso. Pra você tentar diminuir preço e brigar, tem que ter fé e coragem", relata o empresário.

Guerra detalha que consegue atingir o preço competitivo com uma estratégica focada em turbinar o volume de vendas, com margens de lucro mais baixas. "Tem postos que vendem 3 mil litros por dia. Hoje eu tô vendendo 20 mil litros. Hoje o posto tem filas".

"Isso faz diferença no bolso das pessoas e na economia de Russas. Hoje as pessoas podem ir a Aracati e voltar com R$ 40. Também é muito bom para os caminhoneiros", reforça.

