Carro de nova montadora cearense vai custar mais de R$ 200 mil

Produzido em Maracanaú, o Guepardo, veículo da montadora cearense Adventures Off Road, custará até R$ 245 mil (na versão de quatro portas e quatro lugares). Segundo a empresa, já foram feitas 100 reservas para o modelo.

O carro é um URV (Utility Recreational Vehicle - Veículo Recreativo Utilitário). Com características off road, ele compete nas categorias SUV, Buggy, UTV e Jipe, embora não seja emplacado.

A marca foi criada pelo empresário Clauder Ciarlini, que tem como sócios quatro ex-engenheiros (Moacir Braga, Thiago Holanda, Alexandre Frota e Carlos Renato) da Troller, montadora que marcou época no Ceará e fechou as portas em 2021, incluída no plano de debandada da Ford do Brasil.

