Nova montadora cearense lança carro off road e tem ex-engenheiros da Troller

Com fábrica em Maracanaú, a Adventures Off Road, nova montadora cearense de veículos, se prepara para lançar, nos próximos meses, o seu primeiro produto. Trata-se do Guepardo, um URV (Utility Recreational Vehicle - Veículo Recreativo Utilitário).

O carro terá opções de 2 e 4 lugares e será o primeiro da categoria com ar-condicionado como item opcional, diz a empresa. O preço ainda não foi revelado.

A marca foi criada pelo empresário Clauder Ciarlini, que tem como sócios quatro ex-engenheiros (Moacir Braga, Thiago Holanda, Alexandre Frota e Carlos Renato) da Troller, montadora que marcou época no Ceará e fechou as portas em 2021, incluída no plano de debandada da Ford do Brasil.

A produção prevista é de 50 unidades/mês. Por enquanto, a empresa não divulga valores de investimentos.

O Guepardo está sendo testado no interior e litoral cearenses e também será posto à prova em pistas de Minas Gerais.

O diretor geral da empresa, Clauder Ciarlini, explica que o veículo se diferencia dos UTVs por ser mais sofisticado.

"Nosso veículo é um automóvel e os UTVs são quadriciclos redesenhados. A motorização e transmissão do URV é um motor convencional de uso automotivo aliado a uma confiável transmissão manual, enquanto o conjunto utilizado nos UTVs do mercado é com transmissão CVT com acionamento por correia, requerendo alto giro do motor e causando ruídos bastante elevados aos ocupantes", detalha.

FICHA TÉCNICA

Motor: EA111 Volkswagen 1.6, turbo, gasolina

Potência: 121 cv a 5250 RPM

Torque: 181 Nm a 2500 RPM

Câmbio: manual com 5 marchas + a ré

Tanque: 40 litros

Peso: 1.250 kg

Preço: não revelado

